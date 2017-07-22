22.07.2017 16:57:06

Esed rejimi duyurdu! Devreye girdi

Suriye ordusu, Doğu Guta'da ateşkes ilan ettiğini duyurdu. Ateşkes ilanı, Rusya'nın muhaliflerle anlaşma imzalamasından sonra geldi.

Suriye ordusu Doğu Guta için TSİ 00.00'dan itibaren geçerli olacak şekilde ateşkes ilan edildiğini duyurdu. Açıklamada, "Doğu Guta'nın çeşitli bölgelerinde ateşkes geçerli olacak. Herhangi bir ihlale aynı şekilde karşılık verilecektir" denildi.

Sabah saatlerinde Rusya Savunma Bakanlığı Şam'ın Doğu Guta bölgesinde gerilimi azaltma bölgesinin yapısı konusunda Suriyeli muhaliflerle anlaşmaya varıldığını ve anlaşmanın Kahire'de imzalandığını duyurmuştu.

Rusya, Suriyeli muhaliflerle ilk kez doğrudan masaya oturmuş ve ilk kez güvenli bölge için anlaşma imzalandığını duyurmuştu.