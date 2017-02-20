20.02.2017 19:32:11

Esed kimyasal kullanmaya devam ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi IŞİD'in, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına rağmen, kimyasal silah kullanmayı sürdürdüğü bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) hazırladığı raporda Esed rejiminin toplam 333 kez kimyasal silah saldırısı düzenlediğine dikkat çekilen raporda, BM'nin 27 Eylül 2013'te aldığı 2118 sayılı kararından önce 33, kararın ardından, 158 kimyasal saldırı gerçekleştirdiği kaydedildi.

BM'nin 6 Mart 2015'te aldığı 2209 sayılı kararının ardından, 89, 7 Ağustos 2015'te aldığı 2235 sayılı kararın ardından 33, BM Ortak Soruşturma Mekanizması'nın kuruluşundan sonra da 20 kez kimyasal silah kullandığı aktarılan raporda, IŞİD'in de Halep'te düzenlediği kimyasal saldırılarla BM kararlarını 4 kez ihlal ettiği ifade edildi.

BM'nin 2118 sayılı kararının ardından rejimin kimyasal silah kullanarak düzenlediği saldırılarda 40'ı çocuk, 13'ü kadın olmak üzere, 78'i sivil, 45'i muhaliflerden, 7'si muhaliflerin alıkoyduğu Esed güçlerinden en az 130 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedilen raporda, saldırılarda 2 bin 289 kişinin de yaralandığı belirtildi.