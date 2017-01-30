SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Esed'in hastanede olduğu kanıtlandı
30.01.2017 19:21:24

Esed'in hastanede olduğu kanıtlandı

Esad'ın hastanede olduğu dedikodularına neden olan ses kaydı yayınlandı.

Son 10 gündür Suriye Cumhurbaşkanı Esed'in , beyin kanaması geçirdiği, felç olduğu hasta olduğu şeklindeki söylentilerin ardından Visamel Hurra isimli kadın gazetecinin Esed'in yattığı öne sürülen Şami Hastanesi görevlisi ile yaptığı telefon görüşmesi gündeme bomba gibi düştü.

Şam'ın Muhacirin bölgesinde, başkanlık sarayı yakınında üst düzey devlet adamlarının da tedavi gördüğü Şami Hastanesi görevlisi ile kadın gazeteci arasında geçen diyaloglar Esed'in sağlığı ile ilgili şüpheleri artırdı.

Şam, her ne kadar Esed'in sağılığı hakkındaki iddiaları yalansa da başta Suriye Resmi Haber Ajansı (SANA ) olmak üzere Suriye medyasında son 5 günde Esed'e ait hiçbir görüntü ve fotoğraf yer almadı. Yayınlanan son görüşmesi ise fotoğraflı yayınlanan İran Şura Meclis başkanı özel yardımcısı Hüseyin Emir Abdüllehyan ve ona eşlik eden heyetin kabulüne ait.

İşte Esed'in hastanede yattığı iddialarının sosyal medyadan yayılmasına neden olan telefon görüşmesinin detayları

-(Kadın) Merhaba
(Erkek) Hoş geldiniz
-(Kadın) Ben başkanlık sarayından arıyorum. Cumhurbaşkanının sağlığı hakkında konuşmak yasaktır. Hastaneden her türlü bilgi vermek yasaktır.
(Erkek) Buraya gelen hastanın kim olduğunu bütün doktorlar bilirler.
(Kadın) Hastaneden Cumhurbaşkanı hakkında kimseye bilgi vermiyorsunuz. Bu konu sır.
(Erkek) Tamam.
(Kadın) Kim Cumhurbaşkanı hakkında telefonla da olsa bilgi almak isterse vermiyorsunuz
(Erkek) Tamam. Oldu
(Kadın) Mesul doktorla, müdürle görüşmek istiyorum.
(Erkek) Bu konuyu anladım. Sorumluluk bende, onunla konuşacağım.
(Kadın) Cumhurbaşkanı hakkında kimseye bilgi vermeyecek tamam mı?
(Erkek) Tamam, anladım
(Kadın) Senin adın nedir?
(Erkek) Ben Hasan. Rezervasyon ofisinden
(Kadın) Pardon
(Erkek) Ben Hasan. Rezervasyon ofisinden
(Kadın) Ben Malak Ali Hasen. Başkanlık sarayından sizinle konuşuyorum. Tamam mı?
(Erkek) Okey okey.
(Kadın) Benim seninle konuştuğum zamanı kayıt ettim. Saat 12'yi 45 geçiyor ve seninle konuşuyorum. Sizden rica ediyorum, Cumhurbaşkanının hastanede olduğu hakkında kimseye haber vermiyorsunuz.
(Erkek) Teşekkür ederim
(Kadın) Teşekkür ederim

-Telefon görüşmesi tamamlandıktan sonra Visamel Hurra isimli kadın gazetecinin ses kaydına yansıyan sözleri ise son derece ilginç;

Şami Hastanesi'nden itiraf ediyorlar. Beşar Esed bu hastanede. 



    YORUM YAZ

YORUMLAR

28 askere tutuklama talebi
28 askere tutuklama talebi
FETÖ soruşturmasında 28 ByLock'çu asker hakkında tutuklama talebi istendi.
30.01.2017 19:18:54
Borsa 9 ayın zirvesini gördü
Borsa 9 ayın zirvesini gördü
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü son 9 ayın en yüksek seviyesi olan 86.237,54 puandan tamamladı.
30.01.2017 18:31:27
Trump'ın göçmen kararına Afrikalılardan tepki
Trump'ın göçmen kararına Afrikalılardan tepki
ABD Başkanı Trump'ın, 7 İslam ülkesinin vatandaşlarının ABD'ye girişini engelleyen kararı Afrika'da tepkilere yol açtı.
30.01.2017 17:28:45
İzinsiz salep toplamaya 40 bin lira ceza
İzinsiz salep toplamaya 40 bin lira ceza
Yozgat'ta koruma altındaki salep soğanı toplayan kişiye 40 bin lira ceza verildi.
30.01.2017 17:27:59
MHP'li il yönetimi görevden alındı
MHP'li il yönetimi görevden alındı
MHP Mersin İl Yönetimi görevden alındı. İl Başkanlığına Av. Atsız Afşin Yılmaz getirildi.
30.01.2017 17:15:42
Yiyecek bulamayan dağ keçileri vadiye indi
Yiyecek bulamayan dağ keçileri vadiye indi
Tunceli'de soğuktan etkilenen yaban hayvanları yiyecek bulamayınca vadilere indi.
30.01.2017 17:12:51
Hamas'tan el Hayat gazetesine tepki
Hamas'tan el Hayat gazetesine tepki
Hamas, Londra'da yayınlanan El-Hayat gazetesinin isim vermeden hareketin liderlerinden birine dayandırarak yaptığı bir habere tepki gösterdi.
30.01.2017 17:07:05
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
Trump'a 16 eyaletten kınama geldi
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
'Merkel Erdoğan'a yardıma geliyordur'
Bakan öldürülen PKK'lı sayısını açıkladı
Bakan öldürülen PKK'lı sayısını açıkladı
Erdoğan'dan meyve - sebze fiyatları için talimat
Erdoğan'dan meyve - sebze fiyatları için talimat
Mukteda el-Sadr'dan tehdit gibi açıklama
Mukteda el-Sadr'dan tehdit gibi açıklama
Trump, geri adım atmayacağını açıkladı
Trump, geri adım atmayacağını açıkladı
HDP'li Tan: MHP'li seçmeni 'Evet'e razı etmek için gözaltına alınıyoruz
HDP'li Tan: MHP'li seçmeni 'Evet'e razı etmek için gözaltına alınıyoruz
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
'PKK'yı bitirmek için anlaştılar'
BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!
BM'den Yemen için kıtlık uyarısı!
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı
İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Trump'a uyarı
Beşşar Esed yoğun bakımda
Beşşar Esed yoğun bakımda
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
Trump'ın göçmenler kararına Ak Parti ve Erdoğan'dan neden ses yok?
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
'Erdoğan’ın Başkan olacağına inanmıyoruz'
Gülen için yeni hamle
Gülen için yeni hamle
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Polisin aradığı araç benzin bile alamayacak
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ahmet Hakan: Hayırcıları kazanmaya çalışın
Ekonomik güven endeksinde düşüş
Ekonomik güven endeksinde düşüş

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları