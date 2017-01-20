20.01.2017 21:20:27

Esed'den Trump açıklaması

Beşar Esad, ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump ile ilgili açıklama yaptı.

Beşar Esed, Japon TBS televizyonuna konuştu. Esed, ABD medyasının Trump'ın getirmeye çalışacağı değişime karşı çıkacağını söyledi.



"Ana akım medyanın, farklı kuruluşların, lobilerin değişim görmeye ihtiyaçları olmadığı çok açık. Dolayısıyla yeni başkanın terörle mücadelesini veya diğer ülkelerin egemenliğine saygı duymasına dair adımlarını saptırmaya çalışacaklardır."

'RUSYA VE ÇİN İLE İYİ İLİŞKİLERE DE KARŞILAR'

'ABD'nin yıkıcı politikalarında' değişimi desteklemeyenlerin savaştan maddi çıkarı olduğunu söyleyen Esad, ABD'nin bu politikayı Bush'tan beri, tam 17 yıldır sürdürdüğünü belirtti.



Esed, lobilerin Trump'ın Rusya ve Çin gibi ülkelerle iyi ilişkiler kurmasının önüne de çıkacağını söyledi.

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