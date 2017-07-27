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Erdoğan: Yorulan varsa bıraksın
Erdoğan: Yorulan varsa bıraksın
27.07.2017 12:20:42

Erdoğan: Yorulan varsa bıraksın

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Partili vekillere yaptığı toplantı da uyarılarda bulundu. Erdoğan 'yorulan varsa bıraksın' dedi.

TIME TÜRK | HABER MERKEZİ

Erdoğan bugün AK Parti Genel Merkezi'nde bakan ve milletvekilleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı bir süredir verdiği 'mental yorgunluk' mesajlarına yenisi ekledi ve teşkilatları uyardı.

İşte Erdoğan'ın uyarıları:

- Yorulan varsa çekilin. Teşkilatta vatandaşa, bakanlara saygı esastır.

- OHAL, yatırımlar için bahane olamaz.

- En iyi tatil milletle birlikte olmaktır. Milletle birlikte olmak bizim hayat tarzımızdır.

- İçerde ve dışarda yapılan saldırıların hedefi AK Parti.

MAHİR ÜNAL'DAN AÇIKLAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'da AK Parti Merkezi'ne gelişinde gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

Pazartesi günü kararlaştırılan ve AK Parti Meclis Grup Başkanlığının salı günü milletvekillerine duyurduğu toplantının içeriğine ilişkin de bilgi veren Ünal, "Toplantıda Meclisin tatile girmesiyle birlikte özellikle yaz çalışma programında milletvekillerimizin seçim bölgelerinde yapacağı çalışmalara dönük bir karşılıklı değerlendirme yapılacak" diye konuştu.

Ünal, AK Parti'de kongre sürecinin de başladığına işaret ederek, "Kongre sürecine dönük, milletvekillerimizin kendi seçim bölgelerindeki çalışmalara dönük bazı değerlendirmeler ve müzakereler gerçekleştirilecek. Bu çerçevede, Meclisimizin önümüzdeki hafta çalışmayacak olması ve grup toplantımızın da önümüzdeki hafta yapılmayacak olması dolayısıyla bu toplantıya gerek görülmüştür" ifadesini kullandı.

Ünal'a Bahçeli ve Davutoğlu arasındaki polemikte soruldu.

DAVUTOĞLU-BAHÇELİ POLEMİĞİ

Bir gazetecinin, "Dün akşam yazılı açıklama yaptınız. Davutoğlu-Bahçeli polemiğiyle ilgili... Bahçeli'ye destek gibi algılandı. Bir yanlış algılama var mı?" şeklindeki sorusu üzerine Ünal, konuya ilişkin yeni bir açıklamalar yapmaya gerek olmadığını bildirdi.

"Türkiye'nin şu anda içinde bulunduğu durum, aynı şekilde Türkiye bir taraftan 4 tane terör örgütüyle mücadele ederken, diğer taraftan bu konuda herhangi bir açıklama yapıp yeniden tartışma başlatmak gibi bir amacımız söz konusu değil" şeklinde konuşan Ünal, yaptıkları basın açıklamasında partilerinin meseleye bakış açısını, özellikle Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu pozitif gündeme dönük temennilerini ifade ettiklerini aktardı.

Ünal, "Türkiye'nin içinden geçtiği bir kritik süreç var, burada herhangi bir şekilde kişisel tartışmaların ya da geçmişe dönük birtakım açıklamaların ve geçmişte olmuş ya da olduğu düşünülen bazı hususların tekrardan konuşulmasının şu anda ne vakti ne de zamanı. Bizim tekrar tekrar söylediğimiz bir şey var. Siyasette nezaket çok önemlidir ve kıymetlidir. Tabii ki siyasetçi düşüncelerini ifade edecektir ama düşüncelerini açıklarken siyasetin nezaketi çerçevesinde bunların yapılması gerektiğini tekrardan altını çizerek ifade ettik" değerlendirmesinde bulundu.


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