27.02.2017 17:42:23

Engelli öğretmen atama başvuru süresi uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca, engelli öğretmen atama başvuruları yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

AA'nın haberine göre, MEB tarafından bin 500 engelli öğretmen alımı yapılacak.

Bakanlık yetkilileri, engelli öğretmen alımı başvuruları için daha önce belirtilen sürenin, yarın saat 17.00'ye kadar uzatıldığını bildirdi.

2016 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) puanı üstünlüğüne göre, bin 500 engelli öğretmen ataması için "https://mebbis.meb.gov.tr" veya "http://ikgm.meb.gov.tr" adreslerinden başvuru formu doldurulacak.