28.07.2017 19:22:22

Elazığ'da güvercinlerin neden olduğu yangın 2 saatte söndürüldü

Güvercinlerin kabloları kısa devre yaptırması sonucu meydana gelen trafo yangını, 2 saat süren çalışma sonrasında söndürülebildi.



Olay, merkez Güntaşı köyü mevkiinde bulunan Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Hazar 2 Santralinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, santral içerisindeki kablolar arasına girerek kısa devreye neden olan güvercinler, kabloların kopmasına neden oldu. Kopan kablolar içerisinden 18 ton yağ bulunduran güç trafosunun üzerine düştü. Büyük bir gürültüyle patlayan trafo bir anda alev topuna döndü. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda Elazığ Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.



Yaklaşık 5 ton köpük kullanılarak müdahale edilen yangın, 2 saat süren çalışma sonrasında kontrol altına alınabildi.



Olayda yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.



