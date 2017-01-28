28.01.2017 16:06:35

Eğirdir 'buz' tuttu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde etkili olan soğuk hava ve rüzgar nedeniyle Eğirdir Gölü kıyısındaki ağaçlar ile işletmelere ait eşyalar buz tuttu.

Türkiye'nin en büyük dördüncü gölü olan Eğirdir'in kenarına kurulu ilçede, son günlerde etkili olan soğuk hava bir yandan hayatı olumsuz etkilerken, diğer taraftan güzel görüntülerin oluşmasını sağladı.

Gece saatlerinde hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece ölçüldüğü ilçede, poyrazın da etkisiyle soğuğun etkisi arttı. Soğuk nedeniyle ilçedeki Yeşil Ada ve Can Ada'da bulunan işletmelere ait bazı eşyalar, yol kenarındaki ağaçlar, yürüyüş yolları buzla kaplandı.

Türkiye'nin 12. "Sakin Şehri" unvanına sahip ilçede çok sık görülmeyen bu manzara karşısında vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konya'daki bir fotoğraf kulübünün üyesi olan Uğur Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, Eğirdir'e fotoğraf çekmek iki arkadaşıyla birlikte geldiklerini söyledi.

Göl kenarındaki ağaçları ve yerleri buzla kaplandığını görünce çok şaşırdığını ifade eden Sezer, "Harika bir manzara. Kışın doya doya yaşayacağımız bir manzara. Biz de fotoğraf çekmek için geldik, müthiş keyif aldık." dedi.

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