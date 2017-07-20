20.07.2017 12:01:25

Dünyanın en büyük enerji gemisi Gana'ya yola çıkıyor

Hat-san Tersanesi'nin Karadeniz Holding için inşa ettiği, 300 metre uzunluğa ve 50 metre genişliğe sahip yüzer elektrik enerji gemisi Gana'ya çıkmak için gün sayıyor. Gemi yaklaşık 500 megavatt/saat enerji üretim yapacak.

Hat-san Tersanesi, 2015 yılında Karadeniz Holding ile gerçekleştirdiği işbirliği sonucunda dünyanın en büyük yüzer enerji gemisinin teslimatını bu ay gerçekleştirecek.

Hat-san Tersanesi ve Yalova Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Talha Pepe, projenin 18 ayda tamamlandığını geminin 300 metre uzunluğunda ve 50 metre genişliğe sahip olduğunu söyledi. Pepe, “Yüzer elektrik enerji gemisinin yaklaşık 500 megavatt/saat enerji üretim yapacağını düşünüyoruz. İnşa sürecinde günde ortalama bin kişi çalıştı” dedi. Gerçekleştirdikleri üretimin altyapı sorunu olan bölgelere fayda sağlayacağını ifade eden Pepe, “Ticaret ve istihdam sağlanması bir yana önemli olan bu ülkelerdeki alt yapı sorunlarına çözüm üreteme konusunda üzerimize düşen rolü iyi bir şekilde yerine getirmek. Bu gemi Gana'ya gidecek Gana'da yoksul ve alt yapısı zayıf olan bir bölgede enerji üretecek. Proje'nin sonuna gelmiş olmakta bizi oldukça mutlu ediyor” diye konuştu.

Gemi boylarını uzatıp, genişletiyor

Alt yapı yatırımlarını gemileri dönüştürme ve tarz projelerin tasarlanması üzerine dizayn ettiklerini anlatan Mustafa Pepe, “Çeşitli projeler doğrultusunda bazı gemilerin boyları uzatıldı, genişletildi, kapasiteleri artırıldı bu gibi projelerde faaliyet gösterdik. Ayrıca gemi inşa, tamir-bakım konusunda da hizmet veriyoruz. Yani tersanecilik konusunda birçok alanda faaliyetimiz var. Bu noktada proje bazlı talepleri de karşılayabiliyoruz” şeklinde konuştu.

Enerji gemileri ile ilgili projelerde Karadeniz Holding ile iyi bir sinerji yakaladıklarını bildiren Pepe, “Ticarette işbirlikleri firmaların çıkarları doğrultusunda yapılır. Ancak sadece bu yeterli değil sinerjinin yakalanması da önemli” dedi. Pepe, Endonezya gönderilen ve 125 megawatt kapasiteye sahip 2 adet enerji gemisinin yapımında da Karadeniz Holding ile çalıştıklarını anımsattı.

Sektöre doğrudan teşvik bekliyor

Devletin sektöre dolaylı olarak teşvik verdiğini anlatan Pepe, özellikle hazine arazilerinde kira sürelerinin yeniden başlatılması ve hazineye ödenen katkı payının kaldırılması ile ilgili ciddi teşvikler aldıklarını ifade etti. Pepe, uluslararası piyasada rekabet edebilmek adına teşviklerin artırılması gerektiğini belirterek “Uluslararası piyasada rekabet öyle bir noktaya geldi ki artık dolaylı teşvikler değil doğrudan teşviklerin verilmesi gerekiyor. Bu konuda sektör temsilcileri de hem fikir. Teşvikler noktasında bir İspanya bir Polonya'dan geri kalıyoruz” şeklinde konuştu.

Tersanelere ara elman yetiştirilmesi için Yalova Altınova Tersane Girişimcileri A.Ş olarak okul yaptırdıklarını hatırlatan Pepe, “Okul, şu an gemi personelinin yetiştirilmesi ile ilgili eğitim veriyor. Biz gemi personelinden ziyade tersanelerde yetiştirilmek üzere elman yetiştirilmesini istiyoruz bu konuyu ilgili Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile görüşüyoruz” dedi.

Yalova'da birleşme ve satın almalar artıyor

Altınova tersaneler bölgesinin sektörde meydana gelen gelişmelere paralel olarak büyüdüğünü ifade eden Pepe, ”Bölgede ilk dönemlerde 40 adet tersane vardı. Bu sayı birleşme ve satın almalarla 35'e düştü. Bu, bizim daha büyük tersaneler oluşturduğumuzu ve sektörün büyüdüğünü gösteriyor” dedi.

Yalova'nın gemi inşa sanayisinde Türkiye'nin kalbi olduğunu anlatan Pepe, “Sadece tersaneler bölgesinde 12 bin 800 kişi istihdam ediliyor buna dolaylı çalışanları da eklersek bu sayının daha fazla artacağı görülecektir. Türkiye gemi ihracatında Yalova olarak yüzde 120'lik artış sağlanmasına rağmen bazı alt yapı sorunları var. Dolayısıyla böyle bir bölgede alt yapı eksikliklerinden sektör temsilcileri olarak muzdaribiz, milyarlarca dolar harcanarak inşa edilen Osmangazi Köprüsü'nün dibinde olmamıza rağmen bölgeye ulaşım noktasında 4 kilometrelik bir ulaşım yolu yok, dolayısıyla bu konu ile ilgili destek bekliyoruz" dedi.