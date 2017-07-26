26.07.2017 17:17:52

Deney yaparken iki elini kaybetmişti: O bilim aşığı bir çocuk

TÜBİTAK'ın Bilim Fuarı için evinde deney yaparken yaşanan patlama sonucu iki elini de kaybeden 17 yaşındaki Altuğ Özışık'ın babası Tuncay Özışık, oğlunun 2 elini kaybetmesine rağmen deneyler yapmaya devam edeceğini belirterek, 'Morali oldukça iyi. O bilim aşığı bir çocuk. Bilim için deneylerine devam edecek' dedi.



TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde (TUG) Başuzman olarak görevli Tuncay Özışık, evde deney yaptığı sırada meydana gelen patlamada ellerini kaybeden 17 yaşındaki oğlu Altuğ Özışık'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi paylaştı. Oğlunun bilincinin açık olduğunu, organ kaybı yaşamasına rağmen moralinin oldukça iyi olduğunu belirten Özışık, gerekli organ nakli için de girişimlere en kısa sürede başlayacaklarını söyledi.



"BİLİMDEN VAZGEÇMEZ"



Altuğ'nun bilim aşığı bir çocuk olduğuna dikkat çeken Baba Tuncay Özışık, oğlunun daha önce bir çok kez başarılı deneyler gerçekleştirdiğini ve son deneyin ise bir kazadan ibaret olduğunu söyledi. Oğlunun kendini bilime adamış birisi olarak tarif eden Özışık, "Oğlum asla bilimden vazgeçmeyecektir. Bir sürü başarılı projesi olan bilim aşığı bir çocuk o. Bilim için kaldığı yerden devam edecektir" dedi.



OLAY



TÜBİTAK Ulusal Gözlemevinde (TUG) Başuzman olarak görevli Tuncay Özışık'ın 17 yaşındaki oğlu Altuğ Özışık'ın evinin balkonunda gerçekleştirdiği deney sırasında patlama meydana gelmiş, genç Altuğ iki elini bileklerinden kaybetmişti. Bilim fuarı için evde gerçekleştirilen amatör ve herhangi bir kimyasal maddenin kullanılmadığı öğrenilen deneyde, kaza sonucu meydana gelen patlama sonrası iki elini kaybeden ve gözünden de yaralanan Altuğ, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde özel bir ekip tarafından 5 saat süren ameliyata alınmıştı.