28.02.2017 19:46:56
Belarus Cumhuriyeti Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, DEAŞ'a katılmak isteyen Rus vatandaşı Nurlan Bekmurzaev'in birkaç gün önce gözaltına alındığı ve ardından Belarus'ta tutuklandığı bildirildi.
DEAŞ'a katılmak isteyen Rus vatandaşı Belarus'ta tutuklandı
MOSKOVA (İHA) â€' DEAŞ terör örgütüne katılmak isteyen Rus Vatandaşı Nurlan Bekmurzaev, Belarus'ta tutuklandı.MOSKOVA (İHA) â€" DEAŞ terör örgütüne katılmak isteyen Rus Vatandaşı Nurlan Bekmurzaev, Belarus'ta tutuklandı.
Belarus Cumhuriyeti Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, DEAŞ'a katılmak isteyen Rus vatandaşı Nurlan Bekmurzaev'in birkaç gün önce gözaltına alındığı ve ardından Belarus'ta tutuklandığı bildirildi.