28.02.2017 19:46:56

DEAŞ'a katılmak isteyen Rus vatandaşı Belarus'ta tutuklandı

MOSKOVA (İHA) â€' DEAŞ terör örgütüne katılmak isteyen Rus Vatandaşı Nurlan Bekmurzaev, Belarus'ta tutuklandı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

MOSKOVA (İHA) â€" DEAŞ terör örgütüne katılmak isteyen Rus Vatandaşı Nurlan Bekmurzaev, Belarus'ta tutuklandı.Belarus Cumhuriyeti Devlet Sınır Komitesinden yapılan açıklamada, DEAŞ'a katılmak isteyen Rus vatandaşı Nurlan Bekmurzaev'in birkaç gün önce gözaltına alındığı ve ardından Belarus'ta tutuklandığı bildirildi.