26.02.2017 00:05:50

Çin İngiltere'yi uyardı: İşlerimize karışma!

Pekin yönetimi, İngiltere'nin Hong Kong'a ilişkin yayınladığı rapora tepki göstererek Londra'ya kendi iç işlerine karışmaması çağrısında bulundu.

AA'nın haberine göre Çin, İngiltere'nin yayımladığı "6 Aylık Hong Kong Raporu"na tepki göstererek, Londra yönetimine bu meseleye müdahil olma girişimlerini durdurması çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı yazılı açıklamada, İngiliz hükümetinin Hong Kong meselesine ilişkin yayınladığı rapora karşı olduklarını bildirdi.

Hong Kong'un, Çin'in "Özel İdari Bölgesi" olarak "tek ülke, iki sistem" prensibiyle yönetildiğini hatırlatan Gıng, meselenin kendi iç işleri olduğunu ve "yabancı ülkelerin müdahale hakkı olmadığını" ifade etti.

Pekin merkezi yönetimine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Gıng, Londra yönetimine "bu tür raporlar yayınlamaması ve Hong Kong meselesine karışmayı durdurması" çağrısında bulundu.

İngiltere parlamentosuna sunulan "6 Aylık Hong Kong Raporu"nda, insan hakları ve demokrasi konularına ilişkin Pekin merkezi hükümetine eleştiriler yöneltilmişti.

İngiltere, Hong Kong'un Çin'in egemenliğine geri dönmesinden bu yana geçen 20 yıllık sürede Pekin yönetiminin Hong Kong politikasını eleştiren 40 rapor yayınladı.