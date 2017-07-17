17.07.2017 12:09:56

Brexit Müzakerelerinin ikinci turu başladı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına yönelik Brexit müzakereleri Brüksel'de başladı.

İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis ile beraberindeki heyet 20 ay sürecek müzakerelerin ilk turu için Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. İngiltere ve AB müzakerecileri, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden ayrılmasına ilişkin müzakere turlarında ciddi olarak işe koyulacaklarını belirtti.



İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis, AB müzakerecisi Michel Barnier tarafından Brüksel'deki Avrupa Komisyonu'nda memnuniyetle karşılandığını belirterek, "Geçtiğimiz ay iyi bir başlangıç yaptık, ancak şuanda konunun özüne dönüyoruz" dedi. "Bizim için şuanda iyi bir ilerleme kaydetmek oldukça önemli" ifadelerini kullanan Davis, ciddi olarak işe koyulmanın ve başarılı bir müzakere gerçekleştirmenin zamanı geldiğini belirtti.



Barnier ise konunun özüne ineceklerini, başarılı bir süreç sağlanması için iki tarafın da görüşlerinin karşılaştırılması gerektiğini ifade etti.