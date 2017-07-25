25.07.2017 14:08:20

Bozdağ'dan Alman şirketlerle ilgili soruşturma iddialarına ilişkin açıklama

Bekir Bozdağ, soruşturma olmadığını belirterek 'Bu, ülkeler arasında işleyen rutin bir mekanizmadır' dedi.

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, almanya'nın iddia ettiği ve Erdoğan'ın yalanladığı Alman şirketlerle ilgili soruşturma konusuna ilişkin açıklama yaptı. Bozdağ, bunun rutin bri uygulama olduğunu açıkladı.



Bozdağ, "İşin aslı şudur: FETÖ ile iltisak ve irtibatı nedeniyle 140 Türk şirketiyle ilgili yürütülen soruşturma nedeniyle bu şirketlerin ithalat ve ihracat yaptığı ülkelerden Interpol vasıtasıyla bilgi talebinde bulunulmuştur. Bu şirketler arasında Alman menşeli bazı şirketler de vardır. Bu, ülkeler arasında işleyen rutin bir mekanizmadır. Bu kapsamda Almanya'ya iletilen talepte bir iletişim problemi olduğu tespit edilmiştir" dedi.



Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçişleri Bakanımız ile Alman İçişleri Bakanı'nın görüşmesinde bu iletişim hatası tespit edildi. Görüşme oldukça yapıcı bir görüşme oldu. Tartışılan konu açıklığa kavuşturulmuştur. Bu hata nedeniyle Almanya'dan istenen bilgi talebinden sarfınazar edilmiştir. Bu bilgi talebi hafta sonu geri çekilmiştir. Almanya şirketleri ile ilgili Türkiye'de yürüyen herhangi bir soruşturma, kovuşturma yoktur. Bu bilgi talebi de Almanya şirketleri ile ilgili yürüyen soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili kesinlikle değildir. Türk şirketleri ile ilgili yürüyen bir soruşturma kapsamında Interpol üzerinde yürütülen rutin bir yazışmadan ibarettir."