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Bozdağ açıkladı: Öksüz Almanya'da mı?
24.07.2017 17:59:19

Bozdağ açıkladı: Öksüz Almanya'da mı?

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair iddialara ilişkin, 'Türkiye içinde olduğuna dair ihbarlar söz konusu. Aynı şekilde yurt dışından da ihbarlar geliyor. Her ihbarı değerlendiriyoruz. Bu da o ihbarlardan bir tanesi. Doğruluğu henüz teyit edilmiş değil.' dedi.

15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri imamı olduğu belirtilen firari Adil Öksüz'ün, Almanya'da olabileceğine ilişkin resmi yazışmalar  ortaya çıkmıştı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, konuya ilişkin, "Türkiye içinde olduğuna dair ihbarlar söz konusu. Aynı şekilde yurt dışından da ihbarlar geliyor. Her ihbarı değerlendiriyoruz. Bu da o ihbarlardan bir tanesi. Doğruluğu henüz teyit edilmiş değil." dedi.

Bakanlar Kurulu sonrası yeni hükümet sözcüsü olarak belirlenen Bekir Bozdağ gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. İşte Bozdağ'ın açıklamalarından satır başları:

MESCİD-İ AKSA'NIN İSRAİL GÜÇLERİ TARAFINDAN İŞGAL GİRİŞİMİ

İsrail'in Harem-i Şerif hakkında uyguladığı kararlar bütün İslam dünyasında insan haklarına inanan herkes katında infiale yol açmıştır. Bu uygulamaları protesto eden müslümanların üzerine İsrail polisinin şiddet uygulaması ve bazı Müslümanların hayatını kaybetmesi gibi hoş olmayan olaylar yaşanmıştır. Bu kabul edilemez. Bu insan haklarının açıkça ihlalidir. İsrail Hükümetini bu uygulamaları derhal sonlandırmaya Sayın Cumhurbaşkanımız davet etmitşir. Taraflar ile konuyu görüşmüş ve İİT zirvesi dönem başkanı sıfatıyla uluslararası toplumu harekete çağırmıştır. Mescid-i Aksa Müslümanların ilk kıblesidir, Müslümanlar arasında kutsal olan 3 mabetden biridir. İsrail hükümeti Kudüs'ün ve Mescidi Aksa'nın kutsiyetine saygı duymakla yükümlüdür. Ayrıca Haremi Şerif'te kurulan metal dedektörlerin kaldırılması ve müslümanlara konulan kısıtlamaların ortadan kaldırılmasını buradan Türkiye olarak İsrail yönetiminden basiretli adımlar atmasını istiyoruz. Eğer İsrail hükümeti bu konuda kulaklarını tıkar ve adım atmassa buradaki olayların başka sonuçlar doğurmasından endişe ederiz. Uluslararası toplumu bu konuda ortak bir tutum almaya bir kez daha davet ediyoruz. Din ve vicdan hürriyeti temel bir insan hakkıdır. Böylesi bir durumda hepimizin bu haksızlığa karşı ortak tutum koyması gereklidir.

ALMANYA İLE YAŞANAN GERGİNLİK

"Türkiye'de yabancı yatırımcılar ve yabancı sermaye için son derece güvenli bir yatırım ortamı vardır. Yerli yabancı sermaye ayrımı, hükümetlerimiz döneminde kesinlikle yapılmamıştır, bundan sonra da yapılmayacaktır. Türkiye'de yerleşik Alman şirketleri ile ilgili adli makamlarda yürüyen bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamaktadır."

KUZEY IRAK'TAKİ REFERANDUM KARARI

"Türkiye, Irak Bölgesel Yönetimi'nin aldığı referandum kararının doğru olmadığını daha önce açıkladı. Irak yönetimi, Bağdat da bu referanduma karşı olduğunu ilan etti. Barzani yönetiminin tüm dünyanın karşı çıktığı bir ortamda referandum yapması doğru değildir."

ADİL ÖKSÜZ ALMANYA'YA KAÇTI İDDİASI

"Adil Öksüz'ün Türkiye içerisinde değişik yerlerde görüldüğüne dair zaman zaman ihbarlar yapılıyor. Aynı şekilde Almanya'da ya da başka ülkelerde görüldüğüne dair de ihbarlar geliyor. Daha önce Gürcistan'da bir ihbar vardı. Bu da o ihbarlardan bir tanesi. Doğruluğu henüz teyit edilmiş değil.

FETÖ SANIKLARI İÇİN TEK TİP KIYAFET

"Adalet Bakanımız yeni görevine başladı. Yürütülen bir çalışma var. Henüz bakanlar kuruluna getirilmiş değil. Geldiğinde tüm ayrıntılar kamuoyu ile paylaşılacaktır."


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