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Birleşmiş Milletlerden Mescid-i Aksa tepkisi
Birleşmiş Milletlerden Mescid-i Aksa tepkisi
21.07.2017 22:29:08

Birleşmiş Milletlerden Mescid-i Aksa tepkisi

Birleşmiş Milletler (BM), kutsal mekanlarda ibadet eden herkesin dini özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

BM, kutsal mekanlarda ibadet eden herkesin dini özgürlüklerine saygı gösterilmesi gerektiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında sorulması üzerine yaptığı açıklamada, "Mescid-i Aksa'da yaşandığı belirtilen şiddet olaylarından endişe duyuyoruz. Bölgedeki arkadaşlarımızdan son rakamları öğrenmeye çalışıyoruz." dedi.

Tüm taraflara gerginliği ve şiddeti daha da artıracak eylemlerden uzak durma çağrısı yaptıklarını belirten Haq, BM'nin kutsal mekanlardaki mevcut statünün korunmasını istediğini hatırlattı.

Kutsal mekanlarda ibadet özgürlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Haq, "Kutsal mekanlarda ibadet eden herkesin dini özgürlüklerine saygı gösterildiğini hissetmesi gerekir. Buradaki meşru güvenlik kaygılarını da anlıyoruz ama öbür yandan da mevcut statünün korunması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

"İBADET İÇİN TOPLANANLARIN ÖLDÜRÜLMESİ ACI BİR HADİSE"

Bir gazetecinin "İsrailli birisi öldürüldüğünde Genel Sekreter hemen kınama mesajı yayımlıyor. Filistinliler öldürülünce biz sormazsak bırakın kınamayı açıklama bile yapılmıyor. İsrail kanı ile Filistin kanı arasında ayrım mı yapıyorsunuz?" diye sorması üzerine Haq, iki tarafın da benzer şekilde BM'yi suçladığını savundu.

Her kimden ve kime karşı olursa olsun şiddet olaylarından kaygı duyduklarını vurgulayan Haq, tüm şiddet olayları nedeniyle müteessir olduklarını ve en faydalı adımı atmaya çalıştıklarını ifade etti.

Haq, AA muhabirinin "Bugün Filistinlilerin öldürülmesini kınıyor musunuz şimdi?" sorusu üzerine "Biz açıkça öldürülen herkes için kaygı duyuyoruz. Ne olduğunu öğrenmek için daha fazla detaya ihtiyacımız var. Sadece ibadet etmek için toplananların özellikle de küçüklerin öldürülmesi çok acı bir hadise." diye konuştu.

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı.

Olayın ardından Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif'in iki kapısını pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti.


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