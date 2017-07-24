24.07.2017 14:27:33

Bir 'hero' vakası da Trabzon'da yaşandı!

‘Kahraman' anlamına gelen İngilizce ‘Hero' yazılı tişört giyen bir kişi, Trabzon'da gözaltına alındı.

Trabzon'da üzerinde ‘kahraman' anlamına gelen İngilizce ‘Hero' yazılı tişört giyen bir kişi gözaltına alındı.

VATANDAŞ İHBAR ETTİ

Dün öğle saatlerinde Şalpazarı ilçesinde Murat Y.'nin tişörtündeki ‘Hero' yazısını gören bir vatandaş polise ihbarda bulundu.

Murat Y., ihbar üzerine Şalpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Murat Y.'nin ifadesinde, 'tişörtlerin FETÖ reklamını ve propagandasını yapmaya yönelik olduğunu, satışının yasak olduğunu bilmediğini' söyledi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

7 KİŞİ SERBEST

Diğer yandan Adalet Bakanlığı tüm cumhuriyet başsavcılıklarına gönderilen genelge ile 'FETÖ/PYD ve diğer terör örgütü mensubu tutukluların kamuoyunu ve davaları etkilemeye yönelik mesaj içerikli kıyafetlerinin toplatılmasını' istedi. Bu kapsamda Adana'da hafta sonu farklı saatlerde ve adreslerde yaşları 16 ile 25 arasında değişen M.C.A., M.E., H.U., Ş.B.P., G.B., S.E.G. ve E.İ. gözaltına alındı. 'FETÖ/PDY propagandası' yaptıkları iddiasıyla ifadeleri alınan 7 şüpheli aralıklarla çıkartıldıkları cumhuriyet savcılığı tarafından terör örgütü ile bağlantıları bulunmadıkları gerekçesiyle serbest bırakıldı.