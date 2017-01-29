29.01.2017 22:56:57

Beşşar Esed yoğun bakımda

Yaklaşık on gün önce göz şikayeti ile hastaneye başvuran Beşşar Esed'in beynindeki bir komplikasyon nedeniyle yoğun bakıma alındığı ve durumunun ciddiyetini koruduğu ifade ediliyor.

TİMETURK I HABER MERKEZİ

Yaklaşık 10 gün önce göz şikayeti ile hastaneye başvuran Beşşar Esed'ın hala hastanede yattığı ve sorunun beynindeki bir sıkıntıdan olduğu ifade edildi.

Son birkaç gündür durumunun ciddileştiğini ve yoğun bakıma alındığını belirten yerel kaynaklar aynı zamanda bir suikast girişiminin de olmadığını da ifade etti.

El Cezire muhabiri Faysal Kasım yaklaşık 1 saat önce Twitter hesabından Beşşar Esed'in felç geçirdiğini ve vücudunun %70'nin iptal olduğunu ancak şuurunun açık olduğunu yazdı.

Ayrıca süreç içinde Şam'da yoğun şekilde Rus askeri polisinin varlığı ve bazı rejim unsurlarının gerilimine Mahir Esed yanlısı gösteriler de eklendi.

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