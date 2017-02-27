27.02.2017 16:08:47

Başkan Gürkan, kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çöşnük Mahallesinde yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Burada konuşan Gürkan, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.

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Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Çöşnük Mahallesinde yapılan kaldırım çalışmalarını yerinde inceledi. Burada konuşan Gürkan, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını söyledi.Beraberinde Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Karataş ve bazı birim müdürleri ile birlikte Çöşnük Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Gürkan, çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, "Çöşnük, Fırat, Selçuklu, Hasan Varol, Başharık mahallelerimizdeki çalışmaları bizzat yerinde görüp, takip etmek maksadıyla şu an Çöşnük Mahallemizde çalışma yapılan sokaklardan birindeyiz. Şu anda toplam bize AYKOME tarafından teslim edilmesi gereken 105 sokağımız var. Bu 105 sokaktan Alt Yapı Koordinasyon Merkezi dahili üyelerinden MASKİ'nin bir kısım yerleri teslim ettiği, ama TEDAŞ ve diğer kurumların teslim etmediği kısımlar var. İnşallah biraz evvel TEDAŞ yetkilileriyle yaptığımız telefon konuşmasında Mart ayının sonuna kadar bu 105 sokağımızın alt yapı çalışmaları bitirileceği ifade edildi. Eğer Nisan ayı başı itibariyle sokaklar bize teslim edildiği takdirde ben inanıyorum ki Mayıs ayı içerisinde tüm bu sokaklarımızın asfaltlanması, bordür ve kaldırım çalışmaları da Mayıs ayı sonu itibariyle bitmiş olur" şeklinde konuştu. Çalışmalar nedeniyle verilen rahatsızlıktan dolayı vatandaşlardan helallik istediklerini kaydeden Başkan Gürkan, "Bugün ben özellikle bu 105 sokakta yapılan çalışmaları bizzat yerinde gördüğümde vatandaşımızın büyük sıkıntı içerisinde olduğunu gördüm. Bu süreç tabi Alt Yapı Koordinasyon Merkezinin geçen yıl Ağustos ayı itibariyle teslim edecekleri sokaklar bugün olmuş hala daha teslim edilmemiş. Dolayısıyla tarafımıza teslim edildiği takdirde hemen iki ay içinde biz üzerimize düşen sorumluluğumuzu yerine getirerek, vatandaşın çekmiş olduğu bu sıkıntıdan kurtulmasını sağlayacağız. Dolayısıyla bu çalışmalarda bizzat yerinde gördüğüm kadarıyla arkadaşlarımız düzgün bir çalışma yapıyorlar. Gerek yol güzergahları, gerek kaldırımlar, gerek bisiklet yolları, gerek orta refüjlerle ilgili çalışmalar, gerekse alt yapıdaki düzeltmeler yapıldıktan sonra, şehrin modern ve çağdaş anlamda vatandaşımızın daha kolay yararlanabileceği bir hizmet anlayışı içerisinde vatandaşımızın hizmetine sunulacaktır" diye konuştu.