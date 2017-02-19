19.02.2017 15:30:29

Başbakan Yıldırım ve Barzani bir araya geldi

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşme 40 dakika sürdü.

Yaklaşık 40 dakika süren Yıldırım-Barzani görüşmesinde, terörle mücadele konusundaki kararlılık vurgulandı, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde duruldu.

Askeri ve güvenlik alanında önemli uluslararası forumlardan biri sayılan 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak için Almanya'da olan Başbakan Binali Yıldırım, bu kapsamda Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesud Barzani ile bir araya geldi.

Münih'teki bir otelde basına kapalı gerçekleşen görüşme, yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmede, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Ümit Yalçın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker ve Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da yer aldı.

Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, görüşmede, konferans çerçevesinde gerçekleştirilen bazı temaslar, bölgedeki gelişmeler, terörle mücadele konuları ele alındı.

Terörle mücadele konusundaki kararlılığın vurgulandığı görüşmede, terör gruplarının bölgede yol açtığı tahribat ve rahatsızlık üzerinde duruldu. Görüşmede, Başbakan Yıldırım, koordinasyonun önemini vurguladı.

IKBY Başkanı Barzani de bu hususlara katıldığını belirtti ve bölgede yaşanan son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Görüşmede, temasların sıklaştırılması konusunda mutabık kalındı.

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