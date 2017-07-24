24.07.2017 15:12:59

Başbakan Yıldırım’dan Lozan mesajı

Başbakan Binali Yıldırım, 'Lozan Barış Antlaşması, istiklalimizin ve cumhuriyetimizin dünya devletleri tarafından resmen tanınmasını sağlayan diplomatik bir başarıdır' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Lozan Barış Antlaşmasının 94. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan Lozan Barış Antlaşması, istiklalimizin ve Cumhuriyetimizin dünya devletleri tarafından resmen tanınmasını sağlayan diplomatik bir başarıdır. Türkiye Cumhuriyeti, bugün, demokratik bir hukuk devleti olarak, kalkınma, ilerleme ve modernleşme yolunda çok önemli mesafeler kat etmiş ve modern dünyanın saygın ülkelerinden biri haline gelmiştir. Bölgesel ve küresel önemi her geçen gün daha da belirginleşen Türkiye Cumhuriyeti'nin, sahip olduğu demokrasi kültürü, hukuk devleti kimliği, gücü ve birikimi sayesinde 21'inci yüzyıla damgasını vuracağına bütün kalbimle inanıyorum.

Lozan Barış Antlaşması'nın 94. yıl dönümü vesilesiyle bütün vatandaşlarıma selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" dedi.