17.07.2017 15:51:09

Bakan Müezzinoğlu'ndan kıdem tazminatı açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, kıdem tazminatı için fon kurulmasına ilişkin son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Bakanlıkta düzenlenen '15 Temmuz Arttırılmış Gerçeklik Demokrasi Sergisi'nin açılışına katıldı. Sergilenen fotoğrafların üzerine telefon tutulduğunda indirilen bir uygulama sayesinde videoya dönüşüyor. Bakanlık personeli ise sergiye yoğun ilgi gösterdi.



Bakan Müezzinoğlu, sergiyi gezerken bir taraftan da 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananları anlattı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.



KIDEM TAZMİNATI



Kıdem tazminatı için fon kurulmasına ilişkin son durumla ilgili sorulan soru üzerine Bakan Müezzinoğlu, "Şu anda tabii Vietnam ziyaretim vardı KEK Eşbaşkanı olarak ayın 14'ünde döndüm. 15 Temmuz kutlamaları, anmaları vesilesiyle Bakanlıkta ancak bugün itibariyle çalışıyoruz. Henüz oradan gelen raporları analiz edip de bir değerlendirme yapacak durumda değilim. Muhtemelen hafta sonuna kadar. Çünkü gerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği gerek Türkiye İş Verenler Sendikası gerek Türk-iş, Hak-iş, DİSK bu 5 önemli paydaşımızın raporları var, onları arkadaşlarla birlikte bir değerlendirme fırsatını henüz bulamadım. O konuda birkaç bu haftaya ihtiyacımız var" cevabını verdi.



Bakan Müezzinoğlu, toplu sözleşme görüşmelerine ise henüz başlamadıklarını belirterek, "1 Ağustos itibariyle başlayacağız. Görüşmede masaya neler gelecek, nelerle sonuçlandırılacak onu herhalde müneccim bile bilemez" ifadelerini kullandı.



"YIL SONU HEDEFİMİZ KESİNLİKLE TEK HANELİ RAKAMLARA İNECEK"



Bakan Müezzinoğlu, işsizlik rakamlarına ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı:



"Neticede matematiğinin net göründüğü bir tablo bugün yine yayınlandı. İşsizlik oranları gerçekten son 5 ayda müthiş bir ivme yakaladı ve 10,5'e indi. 1.2'lik bir düşüş oranı bizim şahsen Bakanlık olarak beklediğimizden daha iyi. Sonucu biz 0.9, 1 civarı tahminlerimiz ve istihdam rakamlarını takip ettiğimizde bu oranı bekliyorduk ama ondan daha iyi bir rakam geldi 1.2 ve inşallah yıl sonu hedefimiz kesinlikle tek haneli rakamlara inecek. Belki daha erken bu rakamları da yakalayacağız. Çünkü şimdi verdiğimiz teşviklerde genelgemizde işverenin bazı kurallarımızın daha çok istihdamın önünde engel gibi gördükleri maddeler vardı onların da tamamını kaldırdık. Şimdi bu teşviklerden daha kolay istifade edebilecekleri bir sürece geçtik ve inşallah onlar daha çok istihdam eder biz de bu anlamda ülke insanımızın üretmesine, ülke ekonomimizin büyümesine, üretimimizin artmasın, ihracatımızın artmasına daha büyük bir katkı vermiş oluruz."