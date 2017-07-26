26.07.2017 17:15:55

Arslan: Bakliyat sektöründe ilk 5 aydaki dış ticaret açığı 96 milyon dolar

Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Mahmut Arslan, 2017 yılının ilk 5 ayında bakliyat sektöründeki dış ticaret açığı tutarının 96 milyon dolar olduğunu bildirdi.



Akdeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı da olan Ulusal Baklagil Konseyi Başkanı Arslan, yazılı bir açıklama yaparak, 2016-2017 yıllarında Türkiye'de bakliyat sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Türkiye'nin 2016 yılında miktarda 467 bin ton, değerde ise 380 milyon dolar değerinde bakliyat ithalatı gerçekleştirdiğini belirten Arslan, aynı dönemde bakliyat ihracatının ise değerde 339 milyon dolar, miktarda ise 318 bin ton olarak kaydedildiğini ifade etti. 2016 yılı sonu itibariyle Türkiye'de bakliyat sektörünün miktarda 149 bin ton, değer bazında ise 41 milyon dolarlık dış ticaret açığı oluşturduğu bilgisini veren Arslan, "2016 yılında bakliyat ürünleri içerisinde en fazla ithal edilen ürün, değerde 275 milyon dolar ve miktarda 338 bin ton ile mercimek oldu. Mercimeğin ardından miktarda 30 bin ton ve değerde 40 milyon dolar ile nohut, 34 milyon dolarlık değeriyle fasulye gelmektedir. İhracatta ise en önemli bakliyat ürünümüz yine 279 milyon dolar ve 244 bin ton ile mercimek olmuştur" dedi.



"BAKLİYAT SEKTÖRÜNDE İLK 5 AYDAKİ DIŞ TİCARET AÇIĞI 96 MİLYON DOLAR"



Türkiye'nin 2017 yılının ilk 5 ayında miktarda 325 bin tonluk, değerde ise 238 milyon dolarlık bakliyat ithalatı gerçekleştirdiğini dile getiren Arslan, aynı dönemdeki bakliyat ihracatının ise 142 milyon dolar değerinde ve 156 bin ton olarak kayıtlara geçtiğini vurguladı. Arslan, bu verilerle 2017 yılının ilk 5 ayında bakliyat sektöründe miktarda 170 bin ton, değer bazında ise 96 milyon dolarlık dış ticaret açığı oluştuğunu kaydetti. Arslan, "2017 yılının aynı döneminde bakliyat ürünleri içerisinde en fazla ithal edilen ürün, değerde 160 milyon dolar ve miktarda 243 bin ton ile mercimek oldu. Mercimeğin ardından en fazla ithal edilen ürün 42 bin tonluk miktarı ve 56 milyon dolar değeriyle nohut, ardından 10 milyon dolar değeriyle fasulye oldu. İhracatta ise en önemli kalemlerimiz 125 milyon dolar ve 131 bin ton ile mercimek olmuştur" ifadelerini kullandı.



"ÜLKEMİZİN BAKLİYAT SEKTÖRÜNDEKİ EN ÖNEMLİ İHRAÇ ÜRÜNÜ MERCİMEK ÜRETİMİ"



Türkiye'nin 2016 yılında 244 bin ton mercimek ihracatı gerçekleştirdiğini bildiren Arslan, ithalatının ise 338 bin ton olarak kaydedildiğini belirtti. Aynı dönemde 330 bin ton olduğu düşünülen mercimek üretiminin 2017 yılında yüzde 15 artış göstererek 380 bin ton civarında olmasını beklediklerini ifade eden Arslan, şöyle devam etti: "Fiyat beklentileri nedeniyle 2016 sezonunda satışa arz olmayan yaklaşık 50 bin ton stok-devir mahsulün de olduğu tahmin edildiğinde 2017 üretim sezonunda Türkiye'de 420-430 bin ton kırmızı mercimeğin pazara arz edilmesini bekliyoruz."