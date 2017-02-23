23.02.2017 20:51:23

Arda Turan neden Londra'dan ev aldığını açıkladı

Londra'da ev alması üzerine 'Chelsea'ye transfer olacak' iddiaları güçlenen Arda Turan, bu sorulara yanıt verdi.

Barcelona'nın milli yıldızı Arda Turan, önceki gün yurda döndü. Ailesiyle Etiler'deki Nusret Restoran'da yemek yiyen ünlü futbolcu, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

“Londra'dan ev aldı, Chelsea takımına transfer oluyor” haberlerini yalanlayan Turan, “Londra'dan ev aldığım doğru ama yatırım amaçlı aldım” dedi. “İstanbul-Sütlüce'den 4 milyon dolara arazi aldı, otel yaptıracak” iddiası için de “O araziyi uzun zaman önce aldım. Otel yaptırmak gibi niyetim yok. Sadece ilerisi için yatırım” dedi.