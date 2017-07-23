23.07.2017 11:12:03

Ankara'da korku dolu anlar

Ankara'da kepçe operatörünün yol çalışması sırasında deldiği doğalgaz borusu patladı. Şiddetli patlamanın meydana geldiği olay yerinde itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam ederken, alevler yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı.



Olay, saat 09.00 sıralarında Keçiören ilçesi Etlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye ekiplerinin Çekçi Sokak'taki yol çalışması esnasında kepçe operatörü yanlışlıkla doğalgaz borusunu deldi. Şiddetli patlamanın meydana gelmesi ile birlikte borudan alevler yükseldi. Vatandaşların ve belediye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. Çevre apartmanlarda yaşayan vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla binalardan tahliye oldu.



