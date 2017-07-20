20.07.2017 09:37:32

Altay tankı için 3 şirkete davet gönderildi

Altay tankının seri üretimi için Otokar, BMC ve FNSS'nin ihaleye teklif vermeleri için davet edildi.

İlk tankın 2020'de sahada olması planlanan Altay Tankı için üç yerli şirketin katılacağı ihalede ilk aşama 250 tankın üretimini kapsıyor. Rakamın 10 milyar doları aşması bekleniyor. Türkiye toplamda 1000 Altay Tankı üretimi planlıyor.

OTOKAR'IN TEKLİFİNİ KABUL EDİLMEMİŞTİ

Haziran ayında Savunma Sanayi Müsteşarlığı (SSM) Otokar'ın teklifini kabul etmemiş, seri üretimi yapacak kuruluşun ihale ile belirleneceğini duyurmuştu. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Temmuz ayı başında yaptığı açıklamada Altay tankı ihalesinin yakında yapılacağını söyledi.

6 FİRMA İHALEYE GİREBİLECEK

Daha önce gelen haberlerde Altay tankı ihalesine 6 firmanın katılacağı belirtilmişti. Savunma Sanayi Müsteşarlığı Otokar ile anlaşma sağlanamamasının ardından ihale süreci başladığında, rekabet sırasında tartışmaları önlemek amacıyla farklı yöntem izlemek için adım attı.

Otokar'ın henüz katılıp katılmayacağının netlik kazanmadığı ihaleye 6 firmanın girebileceği öğrenildi. SSM, uzmanlardan oluşan bir komisyon kurarak, teknik inceleme yetkisi verdi.