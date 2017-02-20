20.02.2017 17:19:23

Almanya: Erdoğan'dan miting talebi gelmedi

Berlin hükümeti, Erdoğan’ın Almanya’da referandum mitingi düzenlemek istediğine ilişkin resmi bir talep gelmediğini söyledi.

TİMETURK | HABER MERKEZİ



DW Türkçe'nin haberine göre Alman hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, pazartesi günü Berlin'de yaptığı açıklamada Almanya'da referandum mitingi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan hükümete "somut bir talep” ulaşmadığını bildirdi.



Steffen Seibert, federal hükümetin böylesi organizasyonlara prensipte karşı olmadığını belirterek "Federal hükümet ülkemizde düşünce ve toplanma özgürlüğünü savunuyor” şeklinde konuştu.



Seibert, önemli olanın organizasyonu düzenleyen sorumluların Türkiye iç politikasındaki şiddetli kutuplaşmayı Almanya'ya taşımamaları olduğunu da sözlerine ekledi.



BİNALİ YILDIRIM DAKONUŞMUŞTU



Başbakan Binali Yıldırım, cumartesi günü Oberhausen kentinde "Memleket Sevdalıları Evet Diyor” mitingiyle Almanya'daki referandum kampanyasını başlatmıştı. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı mitingde Yıldırım, Erdoğan'ın da Avrupa'daki seçmenlere seslenmeyi planladığını açıklamıştı.



ELEŞTİRİLİYOR



Yıldırım'ın açıklaması sonrasında bazı Alman politkacılardan eleştiriler gelmiş, Kuzey Ren Vestfalya eyaleti hükümeti yapılacak referandum mitinglerinden dolayı endişe duyulduğunu ve böylesi mitinglere karşı olunduğunu açıklamıştı. Eyaletin Uyum Bakanı Rainer Schmeltzer düşünce ve toplanma özgürlüğü nedeniyle yasal olarak karşı çıkamayacaklarını, bu nedenle federal hükümetin diplomatik yollardan harekete geçmesi gerektiğini belirtmişti.