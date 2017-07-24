24.07.2017 14:36:53

Almanya'dan Erdoğan'a sert eleştiri: Kabul edemeyiz!

Ankara ile Berlin arasında son dönemde gerilen ilişkilere yönelik Almanya Ekonomi Bakanı Wolfgang Schaeuble'den çok sert bir açıklama geldi.

NATO müttefikiyle tansiyonun gerilmesi sonrasında Almanya'nın yüksek tirajlı gazetelerinden Bild'e konuşan Schaeuble, “Yüzyıllara dayanan ortaklığımızı tehlikeye atıyor. Çok dramatik bir durum çünkü bizi birbirimize bağlayan çok unsur var. Şantaja maruz kalmayı kabul edemeyiz” dedi.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier de dün, ülkesinin aldığı yaptırım kararına destek verdiğini söylerken Almanya Başbakanı Angela Merkel'in sağ kolu Peter Altmaier de diyalog çağrısı yapmıştı.

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