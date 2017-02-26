26.02.2017 17:02:52

'Aliyeva’nın görevi FETÖ ile ilgili!'

Aliyeva'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine getirilmesinin FETÖ ile ilgili olduğu iddia edildi.

Markov, “Aliyeva Azerbaycan'ın siyasi ve toplumsal hayatında büyük rol oynadı. Yeni göreve getirilmesi Azerbaycan'da siyasi istikrarın güçlendirilmesine katkı sağlayacak." dedi.

Sputnik'in aktardığı habere göre; Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Markov, Mihriban Aliyeva'nın Azerbaycan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı görevine getirilmesinin FETÖ ile ilgili olduğunu öne sürdü.

Türkiye'deki süreçle Azerbaycan arasında ilişki olduğunu savunan Markov, “Türkiye'de darbe girişimini Fethullan Gülen ağı ve onun ABD yanlısı güçleri yaptı. Bu ağ Azerbaycan'da da faal çalışıyordu. Onların gücünü hiç bir şekilde gözardı etmemek lazım. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı Yardımcısı makamının oluşturulması ve Cumhurbaşkanı'nın (İlham Aliyev) yakını olan bir kişinin bu göreve getirilmesi, bazılarının mevcut cumhurbaşkanına yönelik yasadışı eylem isteklerini önlemek amacını taşıyor” dedi.