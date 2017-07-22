22.07.2017 11:00:16

Aliyev ve Putin, Karabağ için bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Rusya'nın Karadeniz kenti Soçi'de bir araya geldi. İkili görüşmede Dağlık Karabağ sorununun değerlendirildiği öğrenildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de gerçekleşen görüşme kapsamında, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasının çözümüyle ilgili konular ele alındı" denildi.

İki ülke lideri ayrıca Azerbaycan ile Rusya arasında stratejik partnerlik ilişkilerinin varlığını teyit ederek siyasi, ekonomik, insani ve diğer alanlardaki ikili ilişkilerin başarıyla geliştiğinin altını çizdiler.

Açıklamada, "Görüşmede ayrıca uluslararası ve bölgesel sorunlarla ilgili görüş değişimi yapıldı. İki ülke lideri, Azerbaycan ile Rusya arasındaki dost ve stratejik partnerlik ilişkilerinin gelecekte de gelişmeye devam edeceğinden emin olduklarını dile getirdi" ifadelerine yer verildi.