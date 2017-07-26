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Aliağa'da orman yangını
26.07.2017 18:15:20

Aliağa'da orman yangını

İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. 3 yangın söndürme helikopteri ve 9 arazöz ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

Saat 16.00 sıralarında Savurlu Mahallesi'nin yakınlarında bulunan ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşlar durumu hemen 177 orman yangın ve itfaiye ekiplerine bildirdi. 3 yangın söndürme helikopteri ve 9 arazöz ile müdahale edilen yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektarlık ormanlık alan kül oldu.


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Aliağa'da orman yangını
Aliağa'da orman yangını
İzmir'in Aliağa ilçesinde orman yangını çıktı. 3 yangın söndürme helikopteri ve 9 arazöz ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
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