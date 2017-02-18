19.02.2017 09:20:36

Ahmet Hakan: PKK'lı alçaklar Viranşehir'de başladılar referandum kampanyasına!

Ahmet Hakan, PKK'nın Viranşehir saldırısına tepki gösterdi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, 1'i çocuk 2 kişin hayatını kaybettiği Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki bombalı araç saldırısına ilişkin olarak "PKK'lı alçaklar, Viranşehir'de saldırdılar. Bu alçaklar, kampanyalarını işte böyle başlatıyorlar. Hatırlayalım: 7 Haziran'ın hemen ardından da durup dururken katletmeye, vurmaya, kırmaya, yakmaya, yıkmaya başlamamışlar mıydı? İşte bakın: Şimdi de Viranşehir'de çocuk öldürerek başladılar referandum kampanyasına" dedi.

Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinin bugünkü (19 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'Alçaklar çocuk öldürerek başladılar kampanyaya' başlıklı yazısı şöyle:

"PKK'lı alçaklar, Viranşehir'de saldırdılar.

Ve 11 yaşındaki bir çocuğu katlettiler.

Bu alçaklar, kampanyalarını işte böyle başlatıyorlar.

Hatırlayalım:

7 Haziran'ın hemen ardından da durup dururken katletmeye, vurmaya, kırmaya, yakmaya, yıkmaya başlamamışlar mıydı?

İşte bakın:

Şimdi de Viranşehir'de çocuk öldürerek başladılar referandum kampanyasına.

Şaşırıyor muyuz?

Tabii ki hayır!

Sonuçta alçaklardan söz ediyoruz, niye şaşıralım ki?

Ne güzel konuştu reis!

"REİS” dedi ki:

Benim 16 Nisan'a çıkacağımın garantisi mi var?

Nefsim için mücadele verecek kadar karaktersiz değilim.

Biz bir sistem getiriyoruz sistem.

Şahane! Harika! Muhteşem!

O zaman ne yapıyoruz?

Şöyle yapıyoruz:

Recep Tayyip Erdoğan'ı unutuyoruz.

Yeni sistemi, Erdoğan'la birlikte yorumlamıyoruz.

En kızdığımız, en öfkelendiğimiz, hiç istemediğimiz birinin yeni sistemde başa geçme ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz.

Ve yeni sistemi ona göre değerlendiriyoruz.

Oyumuzu da ona göre veriyoruz.

Tamam mı?

Anlaştık mı?

Tuz da koktu

Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili, sosyal medyada “hayır diyenler teröristlere destek verirler ve sonuçlarına katlanırlar” demiş.

Bu artık tuzun koktuğu andır.

Ve bunun ötesi yoktur.

AK Parti ve MHP'ye dört tavsiyem var

BİR: Ortak etkinlik yapmayın.

İKİ: Kendinizi aynı potada eritiyormuş gibi algılatmayın.

ÜÇ: Aynı koldan yürümek yerine iki ayrı koldan yürüyün.

DÖRT: “Bunların ikisi de aynı” dedirtmeyin.

Neye niyet, neye kısmet

NEO-OSMANLI rüzgârları esecekti...

Neo-Kemalizm rüzgârları esmeye başladı.

Allah'ın hikmetinden gerçekten de sual olunmazmış."

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