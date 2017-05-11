11.05.2017 12:04:41

Ahıska Türkleri umreden döndü

Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle düzenlenen organizasyonla umre ibadeti için kutsal topraklara giden dört farklı ülkeden 100 Ahıska Türkü, Türkiye'ye dönüşte yetkiler tarafından karşılandı- Umreye giden Kerim Mehmedov:- 'Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye'ye minnettarız, çok teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Allah onlardan razı olsun.'

Diyanet İşleri Başkanlığının desteğiyle düzenlenen organizasyonla umre ibadeti için kutsal topraklara giden dört farklı ülkeden 100 Ahıska Türkü, tarifeli uçaklarla Türkiye'ye döndü.

Umre vazifelerini tamamlayan 45-80 yaş arasındaki 100 Ahıska Türkü, Suudi Arabistan'ın farklı şehirlerden kalkan tarifeli uçaklarla Atatürk Havalimanı'na ulaştı. Ahıskalılar, pasaport işlemlerinin ardından Dış Hatlar Terminalinde yetkililer tarafından karşılandı.

Ailesiyle umreye giden Kerim Mehmedov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kutsal toprakları gördükleri andan itibaren Türkiye'nin güçlü olması için dua ettiklerini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Bişkek'teki yetkilere de teşekkür eden Mehmedov, "Berat Kandili'nde dualar edildi. Diyanet İşleri Başkanlığımıza, Türkiye'ye minnettarız, çok teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Allah onlardan razı olsun." dedi.

Gülnar Dursunova ise umrede hissettikleri güzel duyguların anlatılmaz olduğunu söyledi. Dursunova, Kazakistan, Kırgızistan, Azerbaycan ve Rusya'nın çeşitli bölgelerinden Ahıskalılarla umre ibadetini yaptıklarını ifade ederek, "Dünya, Türkiyemiz ve kendi milletimiz Ahıskalılar için bol bol dua ettik. Türkiye'mizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Dursunova, Ahıskalılara yönelik bu tür organizasyonların Türkiye'nin desteğiyle devam edilmesini istediklerini sözlerine ekledi.

- "Allah Türkiye'mizi sevindirsin"

Umreye giden 76 yaşındaki Şefika Badalova da umreye gittiği için kendisini 26 yaşındaki bir genç gibi hissettiğini söyledi.

Badalova, kutsal toprakları gördüğü için çok sevinçli olduğunu dile getirerek, "Allah Türkiye'mizi sevindirsin. Bizim Kırgızistanlı başkanlarımızı da sevindirsin. Allah onlardan razı olsun." şeklinde konuştu.

Kafiledekiler, daha sonra İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerine gezmek üzere havalimanından otobüslerle ayrıldı.