25.01.2017 00:28:25

Afyonkarahisar'da kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da trafik olumsuz etkilenirken, kar nedeniyle yolda kayan TIR'lar, Antalya, Ankara, İzmir, Kütahya ve Uşak karayollarının kısa süreli kapanmasına neden oldu.

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Yoğun kar yağışının etkili olduğu Afyonkarahisar'da trafik olumsuz etkilenirken, kar nedeniyle yolda kayan TIR'lar, Antalya, Ankara, İzmir, Kütahya ve Uşak karayollarının kısa süreli kapanmasına neden oldu.Kentte öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran yağış nedeniyle kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının hayatı olumsuz etkilediği kentte, özellikle trafikte aksamalar yaşandı. Kayan ve yoldan çıkan TIR'lar yüzünden Afyonkarahisar- Antalya, Ankara, İzmir, Kütahya ve Uşak karayolları kısa süreli trafiğe kapandı. Kayan TIR'lar çekici ve vinç yardımıyla kaldırıldıktan sonra yollarda trafik normale döndü. TIR'ların kaldırılması esnasında yollarda uzunluğu kilometrelere varan araç kuyrukları da oluştu. Yaklaşık 1 saat kapanan yollarda çok sayıda maddi ve küçük yaralanmalı kazalarda meydana geldi.Yollarda denetimlerini arttıran trafik ekipleri ise büyün araçlarla birlikte zinciri olmayan küçük araçların geçişlerine izin vermedi. Gitmelerine izin verilmeyen TIR ve kamyonlar ise yol kenarlarında boş buldukları yerlere park ederek beklemeye başladılar.