20.07.2017 08:59:00

ABD Savunma Bakanlığı, AA'nın haberine tepki gösterdi

ABD Savunma Bakanlığı, AA'nın “Suriye'de 10 noktada PKK/PYD'ye ABD desteği” başlıklı haberine yönelik açıklama yayınladı.

AA muhabirlerinin yerel kaynaklardan derlediği bilgilere dayanarak hazırladığı haberde, ABD'nin iki hava üssü dışında Suriye'de PKK/PYD kontrolündeki bölgelerde 8 askeri noktaya sahip olduğu belirtilmişti. Bu 8 noktada top atışı, hava saldırısı için irtibat görevlisi, askeri danışman, eğitim sorumlusu, operasyon planlama sorumlusu ve aktif çatışma içinde yer alan birliklerin konuşlu bulunduğu kaydedilmişti.



ABD Savunma Bakanlığı'ndan ise konuya ilişkin açıklama geldi. Yazılı açıklamada haber yalanlanmazken, ABD'nin veya IŞİD karşıtı koalisyon kuvvetlerinin Suriye'de bulundukları bölgelerin "güvenlik gerekçesi ile açıklanmadığı" ifade edildi.



Açıklamada, “Hassas bilgilerin açıklanması Koalisyon kuvvetlerini gereksiz risklere maruz bırakıyor ve IŞİD'in yenilmesi için devam eden operasyonları akamete uğratma potansiyeli taşıyor” iddiasında bulunuldu.



IŞİD'in bölgenin istikrarına en büyük tehdit olduğu ve Suriye'deki tüm tarafların DEAŞ'ın yok edilmesine odaklanması gerektiği ifade edilen açıklamada şunlar kaydedildi:



“Bu habere katkı sağlayan kaynakları bağımsız olarak doğrulayamayız, ancak bir NATO üyesinin yetkilileri hassas bilgileri açıklamak suretiyle kasten kuvvetlerimizi tehlikeye atmışsa bundan büyük kaygı duyarız. Bu kaygılarımızı Türk Hükümetine ilettik.”



