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ABD Rakka'da 84 sivili öldürdü
ABD Rakka'da 84 sivili öldürdü
28.07.2017 12:07:33

ABD Rakka'da 84 sivili öldürdü

'Rakka sessizce katlediliyor' isimli IŞİD ve PKK karşıtı yerel aktivist ağı, sosyal medya hesabında, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun ve PKK'nın Rakka kentine 26 ve 27 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 84 sivilin yaşamını yitirdiği, 90 sivilin yaralandığı bildirdi.

Suriye'de Rakka'ya düzenlenen saldırılarda dün ve önceki gün toplam 84 sivil hayatın kaybetti, 90 sivil yaralandı.

Rakka'daki yerel medya aktivistlerinden Muaz Aziz yaptığı açıklamada, ''DEAŞ, Rakka'nın doğusunda Karama beldesi yakınlarında PYD'ye ait birliğine bomba yüklü araçla saldırdı. Saldırıda çok sayıda PYD'li öldü.'' dedi.

DEAŞ'ın karargah olarak kullandığı Rakka hastanesinin ise ABD topçu birliklerince vurulduğunu belirten Aziz, ''Rakka kentine yönelik düzenlenen saldırılarda çok sayıda sivil yaralanıyor. Hastaneler yaralılarla dolu ve acil tıbbi malzemeye ihtiyaç duyuluyor.'' diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonun 6 Haziran itibarıyla başladığını duyurmuştu.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), son 8 ayda Rakka'ya düzenlen saldırılarda, 308'i çocuk, 203'i kadın, en az bin 400 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirmişti.


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