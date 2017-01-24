25.01.2017 00:45:00

ABD'den Musul açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı, Musul'da IŞİD'e yönelik operasyonlar konusunda açıklamalarda bulundu...

Ajanslarda yer alan habere göre; Pentagon, Musul'un doğu yakasının tamamının IŞİD'den alınmasını "Irak halkı, ordusu ve hükümeti için büyük bir başarı" olarak nitelendirdi.

ABD Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Musul'un doğu yakasında geriden temizliğin devam ettiği vurgulanırken, Irak ordusu ve Peşmerge güçlerinin sivil kayıplarını önlemek için oldukça 'profesyonel davrandığı' ifade edildi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Musul'u kurtarma operasyonuna yaptığı katkıyla ilgili şu bilgiler aktarıldı: "Koalisyon, 17 Ekim 2016 tarihinden bu yana Irak güvenlik güçlerine destek olarak 558 hava saldırısı düzenledi ve IŞİD'e ait hedeflere 10 bin 115 adet bomba bıraktı. Bu bombalarla 151 bomba yüklü araç, 361 bina/tesis, 140 tünel, 408 araç, 392 sığınak, 24 uçaksavar, 315 top sistemi yok edildi."

Açıklamada, konuya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık Operasyonu Komutanı Tümgeneral Stephen Townsend ise Musul'un doğusunun IŞİD'den alınmasını, “Irak halkı, ordusu ve hükümeti için büyük bir başarı” olarak nitelendirdi.

'MUSUL'UN BATISINDAKİ SAVAŞ DAHA ZOR OLACAK'

Townsend, "Bu iş, dünyadaki her ordu için çok zor bir iş olacaktı ve tabii ki Iraklıların 2014 yılından bu yana katettikleri mesafe, yıllar süren savaş ve istikrarsızlıktan sonra barış ve güvenliğin elde edilmesi için bir umut veriyor. IŞİD'in Irak'tan temizlenmesi için daha gidilecek çok yol var ve Musul'un batısındaki IŞİD karşıtı savaş doğudakinden daha zor olacak fakat Irak güvenlik güçleri hem profesyonel hem de güçlüdür ve IŞİD'in Irak'ta sayılı günlerinin kaldığına inancım tamdır" dedi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder