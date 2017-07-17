17.07.2017 16:02:25

AB'den 16 Suriyeliye yaptırım kararı

Avrupa Birliği (AB), sivillere karşı kimyasal silah kullanmakla suçlanan 16 Suriyeliye yaptırım kararı aldı.

Avrupa Birliği Konseyi, kimyasal silahların geliştirilmesi ve sivillere karşı kullanılmasında rolleri nedeniyle 16 Suriyeliye Avrupa Birliği tarafından yaptırım kararı alındığını açıkladı. Konsey, AB'nin Suriye rejimine karşı uyguladığı kısıtlayıcı tedbirleri hedef aldığı listeye 16 Suriyeliyi de ekledi.



Listeye eklenen bu 16 kişi, kimyasal silahların yayılması ve dağıtımı ile uğraşan 8 yüksek rütbeli askeri yetkili ve 8 bilim adamından oluşuyor. AB Konseyi'ne göre, şu anda toplam 255 Suriyeli Brüksel seyahat yasağı hedefinde. Öte yandan, 67 kişinin Brüksel'deki mal varlıkları da donduruldu. Konsey'in yaptırıma uğrayan 16 Suriyelinin isimlerinin 18 Temmuz'da resmi yayın organında yayımlaması bekleniyor.