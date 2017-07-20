20.07.2017 10:49:54

80 milyon yıllık! Türkiye'yi uçuracak

Bartın'ın Güzelcehisar sahilindeki 80 milyon yıllık lav sütunlarının, ahşap yürüyüş yolları, seyir terası ve iskele yapılarak turizme kazandırılması planlanıyor.

Kente 17 kilometre uzaklıktaki tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar köyü sahilinde bulunan ve 80 milyon yıllık olduğu tahmin edilen lav sütunları, görsel bir şölen sunuyor.

Volkanlardan akan lavların soğuyup kristalleşmesi sonucu simetrik bir yapıya dönüşen lav sütunları, dünyanın ender gelişmiş doğal oluşumları arasında yer alıyor.

Her geçen yıl ziyaretçi sayısı artan lav sütunlarının, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKKA) 2016 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün "Bartın İli Güzelcehisar Lav Sütunları ve Sahilinin Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Peyzaj Uygulama Projesi"yle uluslararası ölçekte turizme kazandırılması hedefleniyor.

"TÜRKİYE'DE SADECE BARTIN'DA"

Bartın Kültür ve Turizm Müdürü Fuat Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin sahil, yayla ve mağaralarıyla önemli turizm alanları arasında yer aldığını söyledi.

Yaklaşık 1 kilometre sahili bulunan Güzelcehisar'ın özellikle yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerden ilgi gördüğünü ifade eden Dursun, "Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan lav sütunları koruma altına alınarak doğal miras kabul edilmiştir. Türkiye'de sadece Bartın'da bulunan Güzelcehisar lav sütunları, dünyanın ender gelişmiş doğal oluşumları arasında yer almaktadır" dedi.

"UĞRAK YERİ OLACAK"

Kaliforniya'daki Devil's Postpile Doğal Anıtı'nın her yıl dünyanın dört bir yanından 100 binlerce turisti ağırladığını anlatan Dursun, "Tarih ve doğanın iç içe olduğu Güzelcehisar'ı da diğer bölgelerden ayıran en büyük özelliği de 80 milyon yıllık lav sütunlarına sahip olmasıdır. Güzelcehisar bölgesindeki lav sütunlarının tanıtılması ve ön plana çıkarılması için çalışmalarımız sürmektedir" diye konuştu.

Alanı hem doğa kaşiflerinin hem de güneş, kum, deniz turizmini sevenlerin ilgi odağı haline getirmek istediklerini aktaran Dursun, şöyle devam etti:

"Volkanlardan akan lavların soğuması ve kristalleşmesiyle dörtgen, beşgen ve altıgen sütunlar oluşmuştur. Kumsalın batı ucundan yükselen lav sütunlarının çapları 50 ila 100 santimetre arasında, boyları ise 50 metrenin üzerindedir. Biz bu lav sütunlarını turizme açmak istiyoruz ve bu noktada üniversitemizle birlikte çalışma yürütüyoruz. Burası turizme açıldığında, deniz, kum ve güneş üçlüsünün yanında volkanlardan akan lavlarla ortaya çıkan ve ender doğal oluşum olan lav sütunları ilgi duyanların uğrak yeri olacaktır. Bunu da en kısa zamanda gerçekleştireceğiz."

Dursun, 31 Temmuz'da ihalesi yapılacak proje kapsamında, deniz üzerinde iskele, ada üzerinde yürüyüş platformu, kıyıda festival alanı ve seyir terası ve yine 850 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde ahşap yürüyüş parkuru yapılmasının planlandığını dile getirdi.

"BU ŞİMDİLİK BAŞLANGIÇ VE ALTYAPI PROJESİ"

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Cengiz de üniversitenin de proje iştirakçisi olduğu çalışmayla alanın koruma amaçlı turizm planını ortaya koyarak bu kapsamda alt yapı faaliyetleri getirileceğine işaret etti.

Denizin üzerinde 70 metrekare iskele yapılacağını, kara ile kayalık ada bağlantısını sağlayacak bu iskelenin, aynı zamanda lav sütunlarının izlenmesi için turistlere imkan sağlayacağını belirten Ceylan, kıyıda 290 metrekare festival alanı oluşturulacağına dikkati çekti. Ceylan, sütunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını sağlamak amacıyla Güzelcehisar sahilinde geleneksel "Lav Sütunları Festivali" düzenleneceğini kaydetti.