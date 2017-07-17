17.07.2017 14:10:53

653 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Şanlıurfa'da 653 paket içerisinde toplam 413 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 34 GY 4358 plakalı araçta arama yaptı. Yapılan aramada 653 paket içerisinde toplam 413 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Araca ve kaçak nargile tütününe el koyan polisler, Nesih K.'yi de gözaltına aldı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.