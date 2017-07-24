24.07.2017 11:57:10

6 terörist etkisiz hale getirildi

TSK, Hakkari Beytüşşebap kırsalında devam eden operasyonda 1. Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 6 teröristin (2'si kadın) etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri, 23'üncü Sınır Tümen Komutanlığı sorumluluk sahasında, Hakkari Beytüşşebap kırsalında taarruz helikopterleriyle destekli devam eden operasyonda bu sabah 24 Temmuz 2017 saat 08.00 sularında 1'inci Jandarma Komando Tugay Komutanlığı birlikleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada 6 teröristin (2'si kadın) etkisiz hale getirildiğini bildirdi.