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27 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
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27 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Ünlü futbolcuların eski halleri
Futbol dünyasının ünlü isimlerinin zaman içindeki değişimi görenleri hayrete düşürüyor...
Çeyrek asırlık acı: Hocalı Katliamı
Ermeni kuvvetleri 26 Şubat 1992'de bölgedeki Sovyetlerin 366. Mekanize Alayının da desteği ile Hocalı kasabasında, 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 kişiyi katletti.
26 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
İtalyanlar açıkladı! Son 16 turunda Beşiktaş...
İtalya'nın tirajlı gazetelerinden La Gazzetta dello Sport, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımları 5 yıldız üzerinden değerlendirdi...
WhatsApp'ta artık bunu yapamayacaksınız!
Anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp'in yeni güncellemesi büyük tepkilere neden oldu. Sosyal medyada binlerce kişi tweet atarak WhatsApp'a tepki gösterdi.
24 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Uçaktaki rahatlıklarıyla 'pes' dedirten yolcular
İşte havaalanları içerisinde ve uçaklarda çekilmiş birbirinden tuhaf yolcular...
1 Milletvekili kaç kişiyi temsil ediyor?
TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı, Türkiye ile Avrupa Birliği ülkelerindeki milletvekili sayısının nüfusa oranını karşılaştırdı. İşte ülke ülke milletvekili başına düşen kişi sayısı...
Yılanı yemeye çalışırken canından oluyordu!
Kartalın inanılmaz avı işte böyle görüntülendi...
23 Şubat 2017 gazete manşetleri
Günün öne çıkan haberleri, gazetelerin birinci sayfalarında...
Efsane Matrix filminin kamera arkası görüntüleri!
Larry ve Andy Wachowski kardeşlerin yazıp-yönettiği Matrix film serisindeki Ajan Smiht'in film sahnesinde birden fazla görünmesi böyle hazırlanmış
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