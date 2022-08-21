Zülfü Livaneli Kimdir? Zülfü Livaneli Eserleri
Zülfü Livaneli kimdir, nerelidir? Zülfü Livaneli eserleri neler? Zülfü Livaneli albümleri nedir? Türk müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli arama motorunda en çok araştırılan önemli isimlerden. Sayısız albüm ve eserleri ile büyük bir ilgi gören Zülfü Livaneli hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler…
2022-08-21 14:38:51
Zülfü Livaneli Kimdir?
Ömer Zülfü Livaneli 20 Haziran 1946, Ilgın, Konya'da Dünya'ya geldi. Zülfü Livaneli Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve film yönetmenidir. Gürcü kökenli bir aileden gelmektedir. Zülfü Livaneli'nin babasının büyükbabası Ömer Bey, Kanuni döneminde Erzurum Beylerbeyi Dulkadirli Mehmet Han'ın (1536-1537) seferinde Artvin'in de içinde bulunduğu bölgeyi ele geçirmesiyle kurulan Livane Sancağı'nın yerel bir yöneticisi olan Yusuf Ağa'nın oğludur. Livaneli ABD Fairfax Konservatuarı'nı bitirmiştir. Zülfü Livaneli bağlama çalmayı teyzesi Nazmiye (Türeli) Yücel'in eşi olan eniştesi Turhan Yücel'den öğrenmiştir. Zülfü Livaneli, müziği ile birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı.Ünlü müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli eserleri Joan Baez, Maria Farantouri, Maria del Mar Bonet, Leman Sam, Sezen Aksu, Gülden Karaböcek gibi yerli ve yabancı sanatçılar tarafından yorumlandı. Türkiye'nin önemli isimlerinden birisi olan Livaneli, sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını attı. 1964'te Ülker Tunçay'la hayatını birleştirdi.1966'da Aylin isimli bir çocuğu oldu.
Zülfü Livaneli Eserleri
- Kaplanın Sırtında (2022)
- Balıkçı ve Oğlu (2021)
- Gökyüzü Herkesindir (2020)
- Şapka (2019)
- Rüzgârlar Hep Gençtir (2019)
- Gölgeler (2018)
- Elia ile Yolculuk (2017)
- Huzursuzluk (2017)
- Konstantiniyye Oteli (2015)
- Kardeşimin Hikâyesi (2013)
- Edebiyat Mutluluktur (2012)
- Harem (2012)
- Serenad (2011)
- Sanat Uzun Hayat Kısa (2010)
- Son Ada (2008)
- Sevdalım Hayat
- Leyla'nın Evi
- Gorbaçov'la Devrim Üstüne Konuşmalar
- Mutluluk
- Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm
- Livaneli Besteleri
- Engereğin Gözündeki Kamaşma
- Sosyalizm Öldü Mü?
- Diktatör ile Palyaço
- Türkiye Orta Zekalılar Cenneti
- Sis
- Dünya Değişirken
- Geçmişten Geleceğe Türküler
- Arafat'ta Bir Çocuk
- Kaplanın Sırtında
Diskografi
- Chants Révolutionnaires Turcs - 1973
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz- 1975
- Merhaba - 1977
- Nazım Türküsü - 1978
- The Bus (OST) - 1978
- Alamanya Beyleri - 1979
- Atlının Türküsü - 1979
- Günlerimiz – 1980
- İnce Memet Türküsü – 1980
- Maria Farandouri Livaneli Söylüyor – 1982
- Yol (Soundtrack) – 1983
- Eine Auswahl – 1983
- Ada – 1983
- İstanbul Konseri (Concert) – 1984
- Güneş Topla Benim İçin – 1985
- Livaneli / 10 Yılın Ezgisi – 1986
- Zor Yıllar – 1986
- Hoşgeldin Bebek – 1986
- Gökyüzü Herkesindir – 1987
- Soundtracks – 1988
- Crossroads (New Age) – 1990
- Saat 4 Yoksun – 1993
- Neylersin – 1995
- Yangın Yeri – 1996
- Janus (Symphonic Poems) – 1996
- Livaneli & Theodorakis : Together – 1997
- Efsane Konserler – 1997
- Nefesim Nefesine – 1998
- New Age Rhapsody, London Symphony Orchestra Plays Livaneli – 1999
- Unutulmayanlar – 1999
- İlk Türküler – 2001
- Hayata Dair – 2005
- Veda Film Müzikleri – 2010
- Gökkuşağı Gönder Bana – 2013
- Livaneli 50. Yıl "Bir Kuşaktan Bir Kuşağa" – 2016
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