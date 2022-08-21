Zülfü Livaneli Kimdir? Zülfü Livaneli Eserleri

Zülfü Livaneli kimdir, nerelidir? Zülfü Livaneli eserleri neler? Zülfü Livaneli albümleri nedir? Türk müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli arama motorunda en çok araştırılan önemli isimlerden. Sayısız albüm ve eserleri ile büyük bir ilgi gören Zülfü Livaneli hakkında merak edilenlere değineceğiz. İşte merak edilenler…

Zülfü Livaneli Kimdir?

Ömer Zülfü Livaneli 20 Haziran 1946, Ilgın, Konya'da Dünya'ya geldi. Zülfü Livaneli Türk müzisyen, senarist, politikacı, yazar ve film yönetmenidir. Gürcü kökenli bir aileden gelmektedir. Zülfü Livaneli'nin babasının büyükbabası Ömer Bey, Kanuni döneminde Erzurum Beylerbeyi Dulkadirli Mehmet Han'ın (1536-1537) seferinde Artvin'in de içinde bulunduğu bölgeyi ele geçirmesiyle kurulan Livane Sancağı'nın yerel bir yöneticisi olan Yusuf Ağa'nın oğludur. Livaneli ABD Fairfax Konservatuarı'nı bitirmiştir. Zülfü Livaneli bağlama çalmayı teyzesi Nazmiye (Türeli) Yücel'in eşi olan eniştesi Turhan Yücel'den öğrenmiştir. Zülfü Livaneli, müziği ile birçok ulusal ve uluslararası ödül aldı.Ünlü müzisyen, yazar ve yönetmen Zülfü Livaneli eserleri Joan Baez, Maria Farantouri, Maria del Mar Bonet, Leman Sam, Sezen Aksu, Gülden Karaböcek gibi yerli ve yabancı sanatçılar tarafından yorumlandı. Türkiye'nin önemli isimlerinden birisi olan Livaneli, sanat yaşamı boyunca 300'e yakın besteye ve 30 film müziğine imzasını attı. 1964'te Ülker Tunçay'la hayatını birleştirdi.1966'da Aylin isimli bir çocuğu oldu.

Zülfü Livaneli Eserleri

Kaplanın Sırtında (2022)

Balıkçı ve Oğlu (2021)

Gökyüzü Herkesindir (2020)

Şapka (2019)

Rüzgârlar Hep Gençtir (2019)

Gölgeler (2018)

Elia ile Yolculuk (2017)

Huzursuzluk (2017)

Konstantiniyye Oteli (2015)

Kardeşimin Hikâyesi (2013)

Edebiyat Mutluluktur (2012)

Harem (2012)

Serenad (2011)

Sanat Uzun Hayat Kısa (2010)

Son Ada (2008)

Sevdalım Hayat

Leyla'nın Evi

Gorbaçov'la Devrim Üstüne Konuşmalar

Mutluluk

Bir Kedi, Bir Adam, Bir Ölüm

Livaneli Besteleri

Engereğin Gözündeki Kamaşma

Sosyalizm Öldü Mü?

Diktatör ile Palyaço

Türkiye Orta Zekalılar Cenneti

Sis

Dünya Değişirken

Geçmişten Geleceğe Türküler

Arafat'ta Bir Çocuk

Kaplanın Sırtında

Diskografi