Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve Cuma günleri haftanın kazananının belli olduğu yarışmada birincilik ödülü 15 bin TL veriliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı?