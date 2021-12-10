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TIMETURK / YAŞAM / Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi kim oldu?

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve Cuma günleri haftanın kazananının belli olduğu yarışmada birincilik ödülü 15 bin TL veriliyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı?

2 Saat Önce
2021-12-10 21:25:44
Zuhal Topal'la Yemekteyiz programında haftanın birincisi kim oldu?

Zuhal Topal ile yemekteyiz, haftanın birinciliğini kimin kazandığı merak konusu oldu. Hafta içi her gün TV8 ekranlarında yayınlanan ve haftanın kazananı Cuma günleri belirlenen yarışmada birincilik ödülü 15 bin TL'ye veriliyor.

10 ARALIK ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Haftanın finalinin gerçekleşeceği 10 Aralık Cuma günü Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazanan isim az sonra belli olacak. Haftanın birincisi belli olduğunda haberimize eklenecek.

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli oldu. Haftanın finalinde Funda Hanım 15 bin TL'nin sahibi oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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