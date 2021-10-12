Zindan Arkası Mezarlığı’nın çöp içindeki hali tepki çekti

İstanbul Kasımpaşa’da bulunan tarihi mezarlık bakımsızlıktan çöp yığınına döndü.

Birçok ziyaretçinin uğrak noktası olan Kasımpaşa Zindan Arkası Mezarlığı'nda çekilen görüntüler “yok artık” dedirtti. Tarihi mezar taşlarının çöplerden görünmediği mezarlıkta bakıma ihtiyaç var.

Mezar taşları adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımda, “Düşünsene Annenin ya da babanın mezarı böyle olsa isyan etmez miydin?” ifadeleri kullanıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.