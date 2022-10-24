Zına Araz Ismael Gardi: Türkiye’de de Güzellik Salonu Açmak İstiyoruz

Irak’ta bulunan Shangi Beauty Center’ın sahibi olan ve çalışmalarına profesyonel bir şekilde devam eden Zına Araz Ismael Gardi, Türkiye’de de güzellik salonu açmak istediklerini belirtti.

Botoks başta olmak üzere farklı estetik uygulamalar gerçekleştirmekte olan Ismael Gardi, “Türkiye, sağlık turizmi açısından önemli bir ülke. Özellikle yurt dışından çok fazla insan, estetik uygulamalar için Türkiye'yi tercih ediyor. Bu durum, güzellik ve estetik sektörü açısından çok önemli. Ayrıca Türkiye'nin konumu da bir hayli önemli. Bu nedenle biz de Türkiye'de güzellik salonu açmak istiyoruz. Bu konudaki çalışmalarımıza kesintisiz bir şekilde devam ettiğimizi söyleyebilirim.” ifadelerinde bulundu.

Çalışmalarımıza Türkiye'de de Devam Etmek İstiyoruz

Irak'ta bulunan güzellik merkezi üzerinden çalışmalarına devam eden ve farklı uygulamaları bir araya getiren Zına Araz Ismael Gardi, kadınların geçmişten günümüze güzel ve estetik bir görünüm için çeşitli uygulamaları tercih ettiklerini belirtti. Bu uygulamaların kişinin taleplerine göre farklılık gösterdiğinin altını çizen Ismael, Türkiye'de de estetik uygulamalara talep olduğunu belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ismael Gardi, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Türkiye, sağlık turizminde önemli bir konuma sahip bir ülke. Ayrıca Asya ve Avrupa arasında yer aldığından, konumunun da dikkat çekici olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda Türkiye'de estetik uygulamalara da yönelim bir hayli fazla. Bunları düşündüğümüzde, Türkiye'nin sağlık turizminde neden önemli bir ülke olduğunu anlayabiliyoruz. Bizim de Türkiye'de güzellik salonu açma çalışmalarımız devam ediyor.”

Şu Anda Güzellik Salonu Açma Çalışmalarımızı Yenilikçi Bir Şekilde Sürdürüyoruz

Güzellik salonu dahilinde çalışmalarını sürdüren ve birçok insana hitap eden Zına Araz Ismael Gardi, konuyla ilgili açıklamalarını şu sözlerle noktaladı: “Türkiye her anlamda özel bir ülke olduğundan, Türkiye'de güzellik salonu açmak için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. AR-GE çalışmalarında bulunuyor, insanların taleplerini anlamaya çalışıyoruz. Profesyonel hizmetimizi Irak'ta insanlara sunduğumuz gibi Türkiye'de de sunmak istiyoruz. Birçok farklı kategoride yenilikçi çalışmalarda bulunuyoruz. Umuyorum ki Türkiye'de de istediğimiz başarılara ulaşabiliriz. Kendimizi ve yöntemlerimizi geliştiriyoruz. Sağlık turizmi çok önemli bir alan. Bu sektörde profesyonel çalışmalar, insanların başarılı uygulamalara ulaşabilmesi için çok değerli.” .