Zeytinyağı alırken nelere dikkat etmeliyiz, bu yazımızda bunu ele aldık.

Zeytinyağı Alırken Nelere Dikkat Etmeliyiz

Bu yazıyı merak edip okumaya karar erdiğinize göre size, zeytinyağının sağlık için ne kadar önemli bir gıda maddesi olduğunu, sadece yemeklere lezzet versin diye kullanılmaması gerektiğini, bu sebeple de Kaliteli-İyi-Gerçek Sızma zeytinyağını seçerken Neden! dikkat etmeniz gerektiğini uzun uzun anlatmamıza gerek olmadığını düşünüyoruz.

Ama bilmeyenler için zeytinyağının faydaları yazımızı okumalarını önemle tavsiye ederiz.

O zaman biz de size zeytinyağı alırken nelere dikkat etmelisiniz bunu detaylı bir şekilde anlatalım.

Etiketi olmayan yada olup ta işletme kayıt-no , telefon, adres vb bilgiler bulunmayan ambalajlı ürünleri almayın. Özellikle köylüdür, dürüsttür, doğaldır diyerek pet şişelerde satılan zeytinyağlarından bedava bile olsa uzak durun. Araştırmalarda sızma zeytinyağının pet ambalajları birleştirici özellik taşıyan kimyasalları çözdüğü , bu kimyasalların sızma zeytinyağına geçtiği ve insan sağlığına zararlı olduğu anlaşılmıştır.

Zeytinyağı mutlaka koyu renkli cam şişe de olmalıdır. Şeffaf cam şişeler, güneş ışığını geçirdikleri için zeytinyağının bozulmasına neden olmaktadır. Özellikle pet ambalajlı ürünlerden uzak durun. Büyük hacimli zeytinyağlarında ise Bag in Box musluklu ambalajda zeytinyağlarını tercih edin.

Ürün ambalajının kapağının mutlaka contalı ve vidalı olmasına dikkat ediniz, mantar ve plastik kapaklı ambalajları almayınız. Mantar ve plastik kapaklı şişeler hava alır ve içerisine hava (oksijen) giren sızma zeytinyağı oksidasyonla bozulur.

Ambalaj üzerinde Hasat Tarihi-Dolum Tarihi-Son Tüketim Tarihi ne dikkat edin. Ciddi üreticiler ürünlerinin kalitesinden emin oldukları için tüm bu detayları vermekten çekinmezler. Hasat tarihinden (dolum değil) 12 ay geçmiş zeytinyağları artık taze değildir. Yeni hasadı bekleyip taze sıkılmış zeytinyağını tercih edin.

Zeytinyağını mutlaka tadına bakarak satın alın. Tadına bakamadığınız yada koklayamadığınız zeytinyağını kesinlikle almayın. İyi üretilmiş ve korunmuş bir zeytinyağı ilk 12 ay boyunca tazeliğini koruyabilir ve kokladığınızda taze kesilmiş çim kokuları alırsınız. Bu nedenle size tadım olanağı sunabilecek butik üretici dükkanlarını veya standlarını tercih edin.

Satıcının Gerçek bir Üretici olduğundan Al-Sat yapan bir tüccar olmadığından emin olun. Sertifikalarını varsa ulusal veya uluslararası yarışmalardan aldığı ödülleri araştırın.

Endüstriyel üretim yapan Market Markalarını değil, Yerel-Kayıtlı-Üretici Zeytin-Zeytinyağcıları tercih edin. Bunlar arasında Coğrafi İşarete sahip olanları önceliğinize alın. Çünkü Coğrafi İşaret size o ürünün Kimyasal ve Duyusal olarak Gerçek ve Kaliteli bir ürün olduğunu ve o yöreye ait olduğunu tesciller.

tercih edin. Bunlar arasında Coğrafi İşarete sahip olanları önceliğinize alın. Çünkü Coğrafi İşaret size o ürünün Kimyasal ve Duyusal olarak Gerçek ve Kaliteli bir ürün olduğunu ve o yöreye ait olduğunu tesciller. Kaliteli bir zeytinyağı nasıl üretilir başlıklı yazımızı mutlaka okuyun, buradaki kriterleri sağlayıp sağlamadığını satıcı yada üreticiden sorarak cevap almaya çalışın. Böylece en azından sizin bu konuya hakim olduğunuzu anlayacak ve sizi kandırmaya çalışmayacaktır.

Zeytinyağını hangi amaçla kullanacağınıza karar verin ve ona göre zeytinyağı seçimi yapın.

Zeytinyağı +4 oC altında donma yapar ve bu durum normaldir. Ancak her donma yapan yağ iyi demek değildir. Sakın unutmayın.

Zeytinyağı taze tüketilmelidir, ambalaj açıldığı zaman bozulmaya başlayacağından dolayı az tüketiyorsanız küçük ambalajları tercih edin. Evinize 5 Lt üzerinde zeytinyağı almayın. Hazır Ayvalık ' a gelmişken şuradan 10 teneke 5Lt alalım demeyin. Siz açmasanız bile o tenekedeki zeytinyağlarının bozulmasına neden olabilirsiniz. Bizim gibi korumanız mümkün olmayabilir. En iyisi siz zeytinyağınız bittikçe sipariş verin gelsin (tabiki korumalı tanklarda ve iklimlendirmeli depolarda azotla bekletilen zeytinyağı olduğundan eminseniz).

Zeytinyağını karanlık, serin ve rutubetsiz bir ortamda saklayın, tezgah altlarında sabun deterjan vb. ürünlerin yanına koymayınız. Sızma zeytinyağı kokuları çok çabuk bünyesine alır ve hapseder ,saklama sıcaklığı 18C – 22C derece arasında olmalıdır.

Filtresiz Zeytinyağları, bozulmaya çok yatkındır. Bu tip yağları hasat meyvesimi (ekim-aralık) sonrası en geç mart-nisan aylarına kadar tazeliğinden eminseniz alın. Aksi halde uzun süre rafta beleyen filtresiz yağların bozuk olma ihtimali yüksektir.

Zeytinyağınızı aşağıdaki düşmanlarından mutlaka koruyun;

Işık



Hava



Sıcaklık



Su veya nem

Saygılarımızla

Lovida Aile Tarım İşletmesi Ayvalık Zeytinyağı .