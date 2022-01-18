Zeynep Yılmazok: Kimdir? kaç yaşında ve aslen nerelidir?

Zeynep yılmazok aslen Erzurum’lu olup İstanbul doğumlu 38 yaşında 4 çocuk annesi Üsküdar Kuzguncuk’da Cafe Bonbon adınca çok şirin bir mekan işletmecisi.

İşletmeyi diğerlerinden ayrı kılan ise tüm ürünlerini kendisi en sağlıklı ve doğal ürünler kullanarak hazırlıyor. Özellikle ev yapımı soslar ve reçellerle kahvaltısı çok ilgi görürken kendi yöresine ait kete ve kadayıf dolmasıda bulunuyor. Tatlılarının tamamında katkı malzemesi olmaksızın günlük taze üretim yaparak müşterilerininde gözdesi olmuş . İş yerinin temizlik hijyen açısından denetimlerde ve müşterileri tarafından sürekli olarak takdir görmüş. Daha önce bir çok tv programı ve ana haberlerde tarif ve önerileriyle yer almış. 2020 yılında Masterchef yarışmasına katılarak öne çıkmış. Şimdiye kadar yaptığı her işte ve programda kadınlara istihdam sağlamak adına pozitif ayrımcılık yaparak destek olup iş sahibi olmalarında yardımcı olmuş . Zeynep hanım kadınların kimseye bağımlı olmadan kendi ayakları üzerinde durması gerektiğini bunun içinde önce kendilerine güvenmelerini önerdi. Şu günlerde kendisinin hazırlayıp sunacağı bir tv programı hazırlığı içerisinde olup bu sektördede ileri hedeflerinden bahsetti. .