Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi kim? Zeynep Tuğçe Bayat yaşı, eşi, eğitim hayatı

Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi kim? Oynadığı dizilerle gündeme gelen Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı ve eşi merak konusu oldu. Bayat'ın 2020 yılında evlendiği eşi Cansel Elçin de oyuncudur. Peki ama Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Hangi üniversitede okudu ve mezun oldu? Boyu ve kilosu ne kadar? Zeynep Tuğçe Bayat yaşı, eşi, eğitim hayatı...

Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi kim? Oynadığı dizilerle gündeme gelen Zeynep Tuğçe Bayat'ın hayatı ve eşi merak konusu oldu. Bayat'ın 2020 yılında evlendiği eşi Cansel Elçin de oyuncudur. Peki ama Zeynep Tuğçe Bayat kimdir? Hangi üniversitede okudu ve mezun oldu? Boyu ve kilosu ne kadar? Zeynep Tuğçe Bayat yaşı, eşi, eğitim hayatı...

Zeynep Tuğçe Bayat yaşı, eşi, eğitim hayatı

Zeynep Tuğçe Bayat, 8 Şubat 1990 Mersin doğumludur. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusudur. Eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk bölümünde tamamladı. Ardından oyunculuk hayaliyle Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde öğrenim gördü. Zeynep Tuğçe Bayat aslen Mersinlidir. Bayat bir röportajında "İngilizce ve İspanyolca biliyorum. Şu anda Fransızca'yı geliştiriyorum." açıklamasında bulundu.

1.67 m. Kilosu: 55 kilo. Burcu: Kova Göz Rengi: Yeşil

Zeynep Tuğçe Bayat'ın eşi kim?

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin 2020 yılında dünya evine girdiler. .