Zeynep Şimşekten yeni Proje

Daha önce yapılmamış ve bir televizyon projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Zeynep Şimşek modanın her geçen gün kimlik değiştirdiğine dikkat çekiyor !

Hayal etmek ve yazmak benim için yeni bir şey değil diyor .. Zeynep Şimşek Türkiye komposizyon 2. Olduğunu çocukluk yaşlardan bugüne hep yazdım çizdim Devlet destekli bir eğitimde aldığını açıklıyor Şimşek Tam da böyle bir Zeynep Şimşek hayal ettim diyor . Bu konuda hep annem destekçimdi çünkü oda bir eğitimci diye ekliyor . Sanatın her dalında neredeyse imkansızı imkanlı kılmak ve yaşatmak var diyor ... zeynep şimşek ! Hayal ediyorsunuz ortada henüz hiç bir şey yok Ve gerçekleşmesi için çaba gösteriyorsunuz İnanılmaz bir serüven gerçekten.

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