DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Dünya dördüncüsü berber köy köy gezip çocukları tıraş ediyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bini geçti
Kaderimin Oyunu 4. bölüm tek parça izle | Kaderimin Oyunu son bölüm HD izle
İndirimli satışlarla ilgili ceza yağdı
Zeynep Şimşekten yeni Proje
NATO-Rusya Konseyinin 12 Ocak'ta toplanması planlanıyor
31 aralık tatil mi? 31 Aralık resmi tatil mi yarım gün mü? Sokağa çıkma yasağı var mı?
Portakal evde nasıl kurutulur?
Kasımpaşa - Altay maç özeti | Kasımpaşa - Altay maçı golleri kim attı?
Diyarbakır'da İHD'ye tepki: 'Madem 'insan hakları' diyorsunuz...'
Darbeci ordudan katliam: Aralarında kadın ve çocukların olduğu 30 kişi öldürüldü
Babacan’dan adaylık ve ittifak açıklaması
Adana 30 günlük hava durumu (25 Aralık 2021 Cumartesi ve 23 Ocak 2021 Pazar)
Hangi yorgan daha sıcak tutuyor?
Delibal filminin konusu nedir?

TIMETURK / YAŞAM / Zeynep Şimşekten yeni Proje

Zeynep Şimşekten yeni Proje

Daha önce yapılmamış ve bir televizyon projesiyle ekranlara gelmeye hazırlanan Zeynep Şimşek modanın her geçen gün kimlik değiştirdiğine dikkat çekiyor !

1 Saat Önce
2021-12-25 17:26:31
Zeynep Şimşekten yeni Proje

Hayal etmek ve yazmak benim için yeni bir şey değil diyor .. Zeynep Şimşek Türkiye komposizyon 2. Olduğunu çocukluk yaşlardan bugüne hep yazdım çizdim Devlet destekli bir eğitimde aldığını açıklıyor Şimşek Tam da böyle bir Zeynep Şimşek hayal ettim diyor . Bu konuda hep annem destekçimdi çünkü oda bir eğitimci diye ekliyor . Sanatın her dalında neredeyse imkansızı imkanlı kılmak ve yaşatmak var diyor ... zeynep şimşek ! Hayal ediyorsunuz ortada henüz hiç bir şey yok Ve gerçekleşmesi için çaba gösteriyorsunuz İnanılmaz bir serüven gerçekten.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş